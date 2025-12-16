1971 की जंग में भारतीय सेना का पराक्रम देख दुश्मन घबराया, भारत का पाक झंडे पर कब्जे का इतिहास

संक्षेप: Ind-Pak War 1971: भारतीय सेना ने पाकिस्तान की 31 पंजाब बटालियन से सात से नौ सितंबर तक चले सिलहट युद्ध के दौरान दुश्मन सेना को परस्त कर पाकिस्तानी झंडे को कब्जे में लिया था। यह भारतीय सेना की निर्णायक जीत की गवाही देते हैं।

Ind-Pak War 1971: आज बांग्लादेश की आजादी का दिन केवल एक देश के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि यह भारतीय सेना के शौर्य, रणनीति और पराक्रम की अमिट गाथा भी है। इस ऐतिहासिक विजय की जीवंत यादें आज भी देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में संजोकर रखी गई हैं, जहां पाकिस्तान का उल्टा टंगा झंडा और पूर्वी पाकिस्तान के तत्कालीन कमांडर जनरल एएके नियाजी की निजी पिस्तौल भारतीय सेना की निर्णायक जीत की गवाही देते हैं।

1971 के युद्ध में एक वाकया सिलहट की लड़ाई में भारतीय सेना का पाक झंडे पर कब्जा भी है। सितंबर 1971 की इस ऐतिहासिक लड़ाई में भारतीय सेना के पराक्रम को देख पाक सेना भाग खड़ी हुई।

भारतीय सेना ने 1971 के युद्ध में जो अद्वितीय साहस दिखाया था, उसकी प्रतीकात्मक निशानियां आज भी आईएमए के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। यहां रखा उल्टा पाकिस्तानी ध्वज उस ऐतिहासिक क्षण का स्मरण कराता है, जब 16 दिसंबर 1971 को जनरल नियाज़ी ने 93 हजार पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। यह झंडा पाकिस्तान की पराजय और भारतीय सेना की निर्णायक विजय का प्रतीक बन चुका है।

सिलहट युद्ध की यादगार निशानी इस झंडे की कहानी 1971 के युद्ध के दौरान सिलहट सेक्टर से जुड़ी है। सात से नौ सितंबर के बीच हुए सिलहट की जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की 31 पंजाब बटालियन को करारी शिकस्त दी थी। इसी दौरान दुश्मन सेना से यह पाकिस्तानी झंडा कब्जे में लिया गया, जिसे बाद में आईएमए में संरक्षित किया गया। यह झंडा आज भी कैडेट्स और युवा अफसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

नियाज़ी की पिस्तौल और टेबल बुक भी संरक्षित आईएमए संग्रहालय में रखी गई एक और अहम वस्तु है जनरल एएके नियाज़ी की निजी पिस्तौल। यह पिस्तौल उस समय उन्हें सौंपी गई थी, जब उन्होंने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। पूर्वी कमान के तत्कालीन प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने वर्ष 1982 में यह पिस्तौल भारतीय सैन्य अकादमी को भेंट की थी। इसके अलावा 1971 युद्ध से जुड़ी जनरल नियाज़ी की कॉफी टेबल बुक भी जून 2008 में कर्नल रमेश भनोट द्वारा आईएमए को सौंपी गई थी।