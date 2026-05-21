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बरेली दंगे का वांटेड गफ्फार, पूर्व भाजपा नेता को यूपी पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में दबोचा; VIDEO

Gaurav Kala किच्छा
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यूपी पुलिस सादी वर्दी में किच्छा पहुंची और यहां पूर्व भाजपा नेता को फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार किया। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी बरेली दंगे में वांटेड था।

बरेली दंगे का वांटेड गफ्फार, पूर्व भाजपा नेता को यूपी पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में दबोचा; VIDEO

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर स्थित किच्छा में यूपी पुलिस ने बरेली दंगे के वांटेड अपराधी गफ्फार को दबोचा। गिरफ्तारी फिल्मी स्टाइल में हुई। पुलिस सादी वर्दी में बाजार पहुंची थी। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गफ्फार किच्छा में पूर्व भाजपा नेता बताया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, फरवरी में यूपी के बहेड़ी क्षेत्र में हथियारों की खेप के साथ पकड़े गए दो आरोपियों से पूछताछ में गफ्फार और उसके साथी समी का नाम सामने आया था। गफ्फार ग्राम दरऊ की प्रधान नाजिया का पति है और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का जिलाध्यक्ष रह चुका है।

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फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तारी

बुधवार दोपहर करीब एक बजे यूपी पुलिस के पांच-छह जवान सादे कपड़ों में स्कॉर्पियो वाहनों से प्रधान मार्केट पहुंचे। उस समय गफ्फार अपने साथियों के साथ वहां बैठा था। पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़कर वाहन में बैठाया और अपने साथ ले गए। अचानक हुई कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। किच्छा के कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि गफ्फार खान के खिलाफ यूपी के बहेड़ी कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। बुधवार को बहेड़ी पुलिस उसे अपने साथ लेकर गई है। उधर, भाजपा जिला अध्यक्ष रुद्रपुर कमल जिंदल ने कहा कि गफ्फार वर्तमान में पार्टी से जुड़ा नहीं है।

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आरोपियों ने लिया था गफ्फार का नाम

19 फरवरी को बहेड़ी पुलिस ने शेरगढ़ अड्डे से कार सवार तसलीम पुत्र जमील अहमद निवासी जोखनपुर, बहेड़ी और सोमू खान उर्फ औशाफ पुत्र बबलू खान उर्फ सरकार अहमद निवासी ग्राम बरीपुरा, शेरगढ़ बरेली को अवैध पिस्टल और कारतूसों की खेप के साथ गिरफ्तार किया था।

बहेड़ी पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि वे पांच पिस्टल और 38 कारतूस गफ्फार पुत्र बुंदन खां और शमी पुत्र अकरम खां निवासी ग्राम दरऊ, किच्छा को देने जा रहे थे। आरोपियों ने यह भी दावा किया था कि सितंबर 2025 में हुए बरेली दंगों के दौरान भी अवैध हथियारों की सप्लाई की गई थी। पुलिस के अनुसार, अन्य आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। बुधवार को वांछित चल रहे गफ्फार को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

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पुलिस में तालमेल की कमी का उठाता रहा फायदा

सूत्रों के अनुसार, 19 फरवरी को बहेड़ी में हथियार सप्लायरों की गिरफ्तारी के बाद गफ्फार और शमी का नाम सामने आने पर मामला संवेदनशील हो गया था। यूपी पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के लिए उत्तराखंड में कई बार दबिश दी। समी तो पकड़ा गया, लेकिन गफ्फार लंबे समय तक पुलिस से बचता रहा। दोनों राज्यों की पुलिस के बीच समन्वय की कमी का भी उसे फायदा मिलता रहा।

गफ्फार पर उत्तराखंड और यूपी में दर्ज हैं 10 मुकदमे

पुलिस के मुताबिक, गफ्फार के खिलाफ किच्छा (ऊधमसिंह नगर) कोतवाली में मारपीट और गुंडा ऐक्ट के छह मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा पुलभट्टा थाने में अवैध खनन का एक, शीशगढ़ बरेली में अवैध खनन के दो और बरेली में आर्म्स ऐक्ट का एक मुकदमा दर्ज है।

Gaurav Kala

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