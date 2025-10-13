Hindustan Hindi News
बरेली की बुआ-भतीजी उत्तराखंड में महिलाओं को बनाती थी शिकार, CCTV में करतूत; पुलिस ने दबोचा

Gaurav Kala नैनीताल, हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 10:46 AM
करवाचौथ की खरीदारी के दौरान मंगलपड़ाव में महिला के बैग से पर्स व दस्तावेज चोरी करने की आरोपी बुआ-भतीजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से चोरी किए गए पैसे व दस्तावेज बरामद हुए हैं। आरोपियों ने बताया कि वह त्योहारी सीजन में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं को टारगेट बनाती हैं।

नौ अक्तूबर को सुशीला आर्या नाम की महिला ने काठगोदाम पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह खरीदारी को मंगलपड़ाव गई थी। साहूकारा लाइन में भीड़ के बीच उसके बैग से किसी ने पर्स के अलावा अन्य दस्तावेज चोरी कर लिए। पर्स से तीन हजार रुपये थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

सीसीटीवी फुटेज और जांच पड़ताल के बाद शक के आधार पर दो महिलाओं को सिंधी चौराहे के पास से पकड़ा और सख्ती से पूछताछ की। दोनों ने चोरी की वारदात करना कबूल किया। आरोपी रिश्ते में बुआ-भतीजी हैं।

इनकी पहचान मिथलेश निवासी बिसालपुर रोड बरेली और मीना निवासी ट्रांजिट कैम्प, रुद्रपुर के रूप में हुई है। दोनों कभी यूएस नगर, कभी हल्द्वानी आकर रिश्तेदारों के यहां रुकती हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि दोनों त्योहारों के समय भीड़भाड़ वाले स्थानों में जाती हैं लोगों को उलझाकर पर्स, ज्वेलरी समेत अन्य सामान चोरी करती हैं। आरोपियों ने माना कि वह पहले भी हल्द्वानी बाजार में चोरी कर चुकी हैं।

