बरेली की बुआ-भतीजी उत्तराखंड में महिलाओं को बनाती थी शिकार, CCTV में करतूत; पुलिस ने दबोचा

बरेली की बुआ-भतीजी उत्तराखंड में महिलाओं को अपना शिकार बनाती थी। सीसीटीवी में उनकी करतूत सामने आई है। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया है।

करवाचौथ की खरीदारी के दौरान मंगलपड़ाव में महिला के बैग से पर्स व दस्तावेज चोरी करने की आरोपी बुआ-भतीजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से चोरी किए गए पैसे व दस्तावेज बरामद हुए हैं। आरोपियों ने बताया कि वह त्योहारी सीजन में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं को टारगेट बनाती हैं।

नौ अक्तूबर को सुशीला आर्या नाम की महिला ने काठगोदाम पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह खरीदारी को मंगलपड़ाव गई थी। साहूकारा लाइन में भीड़ के बीच उसके बैग से किसी ने पर्स के अलावा अन्य दस्तावेज चोरी कर लिए। पर्स से तीन हजार रुपये थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

सीसीटीवी फुटेज और जांच पड़ताल के बाद शक के आधार पर दो महिलाओं को सिंधी चौराहे के पास से पकड़ा और सख्ती से पूछताछ की। दोनों ने चोरी की वारदात करना कबूल किया। आरोपी रिश्ते में बुआ-भतीजी हैं।