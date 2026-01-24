Hindustan Hindi News
Barat stranded in Tehri Uttarakhand due to heavy snowfall, groom had to walk on foot to reach bride
उत्तराखंड में भारी बर्फबारी में सड़क पर फंसी बारात, कई किलोमीटर पैदल चलकर दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा

उत्तराखंड में भारी बर्फबारी में सड़क पर फंसी बारात, कई किलोमीटर पैदल चलकर दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा

Jan 24, 2026 10:16 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, टिहरी, उत्तराखंड
लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली और शुक्रवार को साल की पहली बर्फबारी हुई। इस दौरान राज्य के ऊंचाई वाले लगभग सभी इलाकों में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। इस हिमपात ने जहां एक तरफ स्थानीय लोगों, कारोबारियों और पर्यटकों के चेहरों पर जोरदार खुशी ला दी, वहीं दूसरी तरफ भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। दरअसल रास्तों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी होने से सड़कें यातायात के लिए अवरूद्ध हो गईं, और बिजली की आपूर्ति भी ठप्प हो गई। जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी हुई। इस दौरान टिहरी क्षेत्र में तो भारी बर्फबारी के चलते एक दूल्हा रास्ते में फंस गया और उसे पैदल ही अपनी बारात को ले जाना पड़ा। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

इस वायरल वीडियो में कई कारों के साथ बारात लेकर निकला दूल्हा बर्फबारी के बीच रास्ते में सड़क पर बेबस खड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि सड़क पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, और ऐसे में फिसलन होने की वजह से वहां गाड़ियों का चलना असंभव हो जाता है। ऐसे में हालात को समझते हुए दूल्हा पैदल ही अपनी दुल्हन को लेने निकल पड़ता है। वीडियो में दूल्हे के साथ खड़े उसके दोस्त भी उसके मजे लेते नजर आ रहे हैं, और उससे कह रहे हैं कि 'दूल्हे राजा तो फंस गए, अब क्या होगा। चलो-चलो पैदल चलो।' इस बारात को बिंदाल कोटि तक जाना था।

यह वीडियो टिहरी-गढ़वाल जिले के मोरियाना टॉप का बताया जा रहा है। जहां पर भारी बर्फबारी के बीच बारातियों के वाहन फंस गए थे। इसके बाद दूल्हा पैदल ही निकल जाता है और अपनी दुल्हन को लेने के लिए बिंदाल कोटि तक पैदल ही जाता है। इस दौरान बारात में शामिल उसके दोस्त व रिश्तेदार बर्फबारी के बीच ढोल की आवाज पर सड़क पर नाचते हुए जाते हैं।

वहीं एक अन्य घटना में मयाली रोड पर बडियार गांव के पास बर्फ में फंसे आठ लोगों को SDRF पोस्ट घनसाली की टीम ने तत्परता दिखाते हुए देर रात सुरक्षित बचाकर घनसाली पहुंचाया। सभी लोग एक विवाह समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे कि तभी सड़क पर जमी मोटी बर्फ के कारण उनका वाहन आगे नहीं बढ़ सका और वह रास्ते में फंस गए थे।

घटना की सूचना मिलते ही SDRF की टीम आवश्यक उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची और कठिन मौसम एवं फिसलन भरे मार्ग के बावजूद सावधानीपूर्वक राहत एवं बचाव कार्य किया। कड़ी मशक्कत के बाद वाहन सहित सभी आठों व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बचाए गए सभी लोग सुरक्षित हैं और उन्हें किसी प्रकार की चोट नहीं आई।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
