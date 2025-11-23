उत्तराखंड में कैंची धाम के पास बारात में जा रही कार शिप्रा नदी में गिरी, 3 शिक्षकों की मौत
उत्तराखंड के जनपद नैनीताल में अल्मोडा मार्ग पर कैंची धाम के निकट शनिवार देर शाम एक कार के अनियंत्रित होकर शिप्रा नदी में गिरने से उसमें सवार तीन व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई और एक बुरी तरह घायल हो गया। हादसे का शिकार हुए सभी चारों लोग शिक्षक थे और अल्मोडा से हल्द्वानी एक बरात में शामिल होने जा रहे थे। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।
एसडीआरएफ के कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने बताया कि पुलिस चौकी खैरना से कैंची धाम के पास एक महिंद्रा एक्सयूवी 500 कार के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी मिली थी। सूचना मिलते ही खैरना चौकी से इंस्पेक्टर राजेश जोशी के नेतृत्व में बचाव टीम तुरंत घटना स्थल के लिए रवाना कर दिया गया।
इस दल को मौके पर पहुंच कर पता लगा कि अल्मोड़ा से हल्द्वानी जा रही एक बारात की कार रतिघाट नामक स्थल पर लगभग 60 मीटर गहरी खाई में गिर गई है। उन्होंने बताया कि कठोर भू-भाग, गहरी खाई, रात्रि का अंधकार एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद एसडीआरएफ टीम ने पूरी तत्परता से बचाव कार्य चलाया।
इस दौरान एक घायल व्यक्ति मनोज कुमार को गहरी खाई से सुरक्षित निकालकर नजदीकी खैरना अस्पताल भेजा गया, जबकि तीन लोगों के शवों को खाई से निकालकर स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।
अर्पण यदुवंशी ने बताया कि मृतकों की पहचान संजय बिष्ट, सुरेंद्र भंडारी और पुष्कर भैसोड़ा (सभी अल्मोड़ा निवासी) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि ये सभी शिक्षक थे, और वे अल्मोड़ा से हल्द्वानी एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे।
