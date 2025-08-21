देहरादून में बीमा के बाद भी विधवा को रुलाया, बैंक की संपत्ति जब्त; अब होगी नीलामी

देहरादून में विधवा को बीमा के लिए उत्पीड़न करने वाले बैंक पर डीएम ने बड़ा ऐक्शन लिया है। बैंक की संपति कुर्क करने के बाद डीएम ने नीलामी के आदेश जारी किए हैं।

लोन का बीमा के बावजूद विधवा को सताने वाले बैंक पर आखिरकार कानून का डंडा चला। मामला देहरादून का है। यहां बैंक की मनमानी और उत्पीड़न की शिकायत पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए उसकी संपत्ति जब्त कर ली है। अब 23 अगस्त को इस संपत्ति की नीलामी होगी।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने कैनफिन होम लि. द्वारा विधवा महिला और उसके बच्चों को प्रताड़ित करने पर बैंक की संपति कुर्क कर दी। बैंक प्रबंधक पर 22 लाख की आरसी काट भी काट दी है।

मिली जानकारी के अनुसार, चुक्खुवाला निवासी माला देवी ने डीएम से गुहार लगाई थी कि उनके पति स्व. उदय शंकर ने मकान खरीदने के लिए कैनफिन होम लि. से 20 लाख का लोन लिया था।

लोन का बीमा भी कराया गया था और 12.22 लाख की किस्तें भी समय पर जमा कराई गई थीं। लेकिन 20 जनवरी को पति की मृत्यु के बाद बैंक और इंश्योरेंस कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा उन्हें परेशान किया जाने लगा।