Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Bank Fraud 12 Crore Transactions From Dormant Bank Account in a Month Bank Official Allegedly Threatened Victim
युवक के बंद बैंक खाते से एक महीने में 12 करोड़ का खेल! मुंह खोलने पर बैंक अधिकारी ने ही धमकाया

युवक के बंद बैंक खाते से एक महीने में 12 करोड़ का खेल! मुंह खोलने पर बैंक अधिकारी ने ही धमकाया

संक्षेप:

हरिद्वार में एक व्यापारी के बंद बैंक खाते से एक महीने के भीतर 12 करोड़ का लेन-देन हुआ। उसका आरोप है कि इस अवधि में उस अकाउंट का नंबर और ई-मेल आईडी भी बदला गया। मुंह खोलने पर बैंक अधिकारी धमकी दे रहे हैं।

Feb 10, 2026 07:15 am ISTGaurav Kala हरिद्वार
share Share
Follow Us on

हरिद्वार में एक व्यापारी के बैंक में बंद खाते से 12 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेनदेन हो गया। पीड़ित ने इस मामले में बैंक कर्मचारी पर धोखाधड़ी और धमकाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट के आदेश पर ज्वालापुर कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा के अनुसार, मोती बाजार पंजाबी बेड़ा में अवनीत अरोड़ा की खिलौनों की दुकान है। उनका ज्वालापुर रोड स्थित बंधन बैंक की शाखा में चालू खाता था। अप्रैल 2025 में उन्होंने यह खाता बंद कराने को कस्टमर रिलेशनशिप अफसर आशु कुमार को लिखित आवेदन के साथ एटीएम कार्ड और चेकबुक सौंप दी थी। इसके बाद बैंक खाता बंद होने की पुष्टि भी की गई। लेकिन, 13 अगस्त 2025 को अवनीत को कोरियर से बैंक स्टेटमेंट मिली, जिससे वे हैरान हो गए।

ये भी पढ़ें:जो 'मोहम्मद' दीपक को मारेगा, 2 लाख दूंगा… सोशल मीडिया पर युवक का वीडियो वायरल
ये भी पढ़ें:पवित्र हिंदू नाम के आगे मोहम्मद, यह क्या बात हुई? ‘दीपक’ विवाद में बोले CM धामी
ये भी पढ़ें:न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में अब सब चंगा...; हरिद्वार में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ

एक महीने में 12 करोड़ का लेन-देन

स्टेटमेंट के मुताबिक, वर्ष 2025 में एक मई से 26 जून के बीच उनके ‘बंद’ खाते में करीब 12.14 करोड़ रुपये जमा हुए और 12.12 करोड़ रुपये निकाले गए। व्यापारी का दावा है कि उन्होंने उक्त अवधि में कोई लेनदेन नहीं किया।

बैंक रिकॉर्ड में नंबर और ई-मेल भी बदला

उनका आरोप है कि बैंक रिकॉर्ड में खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी भी बदली गई थी। व्यापारी ने बताया कि उन्होंने बैंक और पुलिस से शिकायत की पर सुनवाई नहीं हुई। आरोप है कि बैंक में कर्मचारी ने कार्रवाई करने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी। बाद में पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी बैंक कर्मचारी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Haridwar News Bank अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।