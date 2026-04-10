Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मछली खाने बांग्लादेश गई और लौट आई भारत! पति के हमशक्ल प्रेमी के लिए पार की सरहद, अब पहुंची जेल

Apr 10, 2026 06:52 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, हरिद्वार, सागर जोशी
share

Sahela Begum Love Story : उत्तराखंड के हरिद्वार में भारतीय प्रेमी संग पकड़ी गई बांग्लादेश से आई 41 वर्षीय सहेला बेगम से पुलिस को पूछताछ में यह भी पता चला है कि वह पिछले साल सिर्फ मछली खाने बांग्लादेश गई थी। महिला का प्रेमी श्यामदास चार साल से हरिद्वार में लीज पर होटल चला रहा था।

मछली खाने बांग्लादेश गई और लौट आई भारत! पति के हमशक्ल प्रेमी के लिए पार की सरहद, अब पहुंची जेल

Haridwar News : बांग्लादेश से आई 41 वर्षीय महिला सहेला बेगम ने अपने भारतीय प्रेमी के साथ न केवल शादी रचाई, बल्कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर भारतीय नागरिक के रूप में रहने लगी। हरिद्वार पुलिस के अनुसार, महिला का प्रेमी श्यामदास (45) पिछले चार साल से हरिद्वार में लीज पर होटल चला रहा था। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू श्यामदास का सहेला के पहले पति का हमशक्ल होना है। पुलिस को पूछताछ में यह भी पता चला है कि वह पिछले साल सिर्फ मछली खाने बांग्लादेश गई थी।

ये भी पढ़ें:पहले पति के हमशक्ल पर आया दिल, बांग्लादेश से हरिद्वार भाग आई महिला; ऐसे खुली पोल

सहेला बेगम ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसके पहले पति और श्यामदास की शक्ल काफी मिलती-जुलती है। यही समानता उसके मन में भावनात्मक जुड़ाव का कारण बनी। कई बार व्यक्ति अपने परिचित चेहरे जैसी शक्ल वाले लोगों की ओर जल्दी आकर्षित होता है। महिला पहले से वैवाहिक जीवन में असंतुष्ट थी, ऐसे में उसे सोशल मीडिया पर एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसकी शक्ल उसके पति से मिलती थी। धीरे-धीरे यह आकर्षण इतना बढ़ा कि महिला ने देश की सीमाएं पार कर दीं। उसने न केवल अवैध रूप से भारत में रहना स्वीकार किया, बल्कि नई पहचान बनाकर दूसरी शादी भी कर ली।

आरोप है कि श्यामदास की मदद से महिला ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, भारतीय पासपोर्ट और मैरिज सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज फर्जी तरह से बनवाए। महिला ने बताया कि उसके पहले पति अमीर हमजा से संबंध खराब हो चुके थे और आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी। इसी दौरान श्यामदास ने उसे भारत आकर काम करने की सलाह दी।

ये भी पढ़ें:हरिद्वार के इब्राहिमपुर में हिंसक झड़प, चले ईंट-पत्थर और लाठियां; वीडियो

90 दिन की अवधि के बाद भी रुकी

महिला 20 मार्च 2023 को अपने बांग्लादेशी पासपोर्ट पर भारत आई थी। उसे 90 दिन तक रहने की अनुमति मिली थी, लेकिन तय समय के बाद भी वह वापस नहीं लौटी। दिल्ली में श्यामदास के साथ रहने के बाद दोनों हरिद्वार आ गए और यहीं रहने लगे।

दून से लाइसेंस , हरिद्वार से बनाया था आधार कार्ड

हरिद्वार आने के बाद श्यामदास की मदद से महिला ने स्वीटी नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, विवाह प्रमाणपत्र और यहां तक कि भारतीय पासपोर्ट भी बनवा लिया। पुलिस के अनुसार भारतीय पासपोर्ट 24 मार्च 2025 को जारी किया गया था। इन दस्तावेज के आधार पर दोनों ने शादी भी दर्ज कराई। लाइसेंस देहरादून से बनाया गया था, जबकि आधार कार्ड और विवाह प्रमाणपत्र हरिद्वार से बनाया था। आरोपी श्यामदास ने बताया कि सीएससी की मदद से नया आधार कार्ड बनाया था।

2025 में बांग्लादेश सिर्फ मछली खाने गई थी

पूछताछ में यह भी सामने आया कि सितंबर 2025 में महिला दो दिन के लिए बांग्लादेश गई थी। इस दौरान वह अपने पहले पति से भी मिली। पुलिस के अनुसार दोनों पतियों की शक्ल काफी हद तक एक जैसी है, जिससे महिला का आकर्षण और बढ़ा। महिला केवल मछली खाने के लिए ही बांग्लादेश गई थी।

दून में भी पकड़ी गईं थी दो बांग्लादेशी महिलाएं

देहरादून में भी दो महिलाएं पकड़ी गई थी जो बांग्लादेश से आकर यहां अपनी पहचान छुपा कर स्थानीय युवकों से शादी करके रह रही थी। दोनों महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है। दोनों महिला शादी के बाद बांग्लादेश वापस गई और वहां से आई थी। एक का नाम बबली खातून और दूसरी का नाम सुबेदा बेगम था।

ये भी पढ़ें:हरिद्वार में मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर 50 हजार तक जुर्माना
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Uttarakhand News Haridwar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।