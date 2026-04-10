पहले पति के हमशक्ल पर आया दिल, बांग्लादेश से हरिद्वार भाग आई महिला; ऐसे खुली पोल
Uttarakhand News : हरिद्वार पुलिस ने एक ऐसी बांग्लादेशी महिला को पकड़ा है जो अपने पहले पति के हमशक्ल के प्यार में सीमा लांघकर भारत आ गई। चौंकाने वाली बात यह है कि उसने स्वीटी नाम से फर्जी, पैन कार्ड और भारतीय पासपोर्ट तक बनवा लिया था।
Uttarakhand News : पहले पति से विवाद के बाद सोशल मीडिया पर शुरू हुई बातचीत एक बांग्लादेशी महिला को भारत में उसके पति के हमशक्ल तक ले आई। संबंध गहरा हुआ तो महिला 20 मार्च 2023 को 90 दिन के वीजा पर भारत आई और फिर वापस नहीं लौटी।
यह मामला उत्तराखंड के हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में बुधवार को ‘ऑपरेशन प्रहार’ के दौरान उजागर हुआ। पुलिस पूछताछ में उसने नाम बदलकर रहने की बात स्वीकार की, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। रोशनाबाद मुख्यालय में गुरुवार को एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि महिला का असली नाम सहेला बेगम है। वह बांग्लादेश के होलिया बाघमारा, कुमार सदर की रहने वाली है।
हरिद्वार में श्यामदास से कर ली थी शादी
एसएसपी ने बताया, वर्ष 2023 में सोशल मीडिया पर सेहला बेगम का संपर्क छत्तीसगढ़ के विलासपुर निवासी दिव्यांग श्यामदास से हुआ था, जिसके कहने पर वह वीजा लेकर भारत आ गई। वीजा अवधि खत्म होने के बाद वह वापस नहीं गई और पहले दिल्ली तथा फिर हरिद्वार में रहने लगी। हरिद्वार में उसने श्यामदास से शादी कर ली और ‘स्वीटी’ नाम से फर्जी दस्तावेज और पहचानपत्र बनवाकर भारतीय बनकर रहने लगी। पुलिस के अनुसार, सहेला के पहले पति और श्यामदास की शक्ल काफी हद तक एक जैसी है, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए।
दून से लाइसेंस और हरिद्वार से बनावाया था आधार कार्ड
हरिद्वार आने के बाद श्यामदास की मदद से महिला ने 'स्वीटी' नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, विवाह प्रमाणपत्र और यहां तक कि भारतीय पासपोर्ट भी बनवा लिया। यह पासपोर्ट 24 मार्च 2025 को जारी हुआ था। इनके आधार पर दोनों ने शादी भी दर्ज कराई। लाइसेंस देहरादून से बनाया गया था, जबकि आधार कार्ड और विवाह प्रमाणपत्र हरिद्वार से बनाया गया था। श्यामदास ने बताया कि सीएससी की मदद से नया आधार कार्ड बनावाया गया था।
लेखक के बारे मेंPraveen Sharma
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