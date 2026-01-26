उत्तराखंड में गैर हिंदुओं पर बढ़ा बैन, अब गंगोत्री धाम में प्रवेश पर रोक, बदरीनाथ और केदारनाथ में भी प्लान

संक्षेप: हरिद्वार में गंगा घाटों पर रोक के बाद गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। श्री गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने बताया कि सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। बदरीनाथ और केदारनाथ में भी जल्द ऐसी तैयारी।

गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। श्री गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने बताया कि सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) की अगली बोर्ड बैठक में बदरीनाथ, केदारनाथ में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। अब यह मांग उत्तराखंड के अन्य धार्मिक स्थलों तक भी पहुंच गई है।

हरिद्वार में गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के बाद अन्य धार्मिक स्थानों पर भी प्रतिबंध की मांग बढ़ने लगी है। हरिद्वार में सरकार की ओर से पहले ही गंगा घाटों, हर की पैड़ी क्षेत्र समेत अन्य प्रमुख स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। धार्मिक संस्थाओं ने सरकार से पूरे कुंभ क्षेत्र में ही गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। सेमवाल ने बताया कि कि गंगोत्री धाम के साथ ही शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में भी गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके लिए मंदिर समिति ने फैसला लिया है। बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि उनके बोर्ड से प्रस्ताव मंजूर कराने के बाद शासन, सरकार के समक्ष भी इस प्रस्ताव को लेकर जाया जाएगा।

‘गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाना ऐतिहासिक फैसला’ बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि सरकार की ओर से हर की पैड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री धामी की ओर से लिए गए इस ऐतिहासिक फैसले को बदरी केदार धाम में भी लागू कराया जाएगा। इसके लिए जल्द बोर्ड में प्रस्ताव लाकर इसे मंजूर कराया जाएगा।