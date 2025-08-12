हादसों के बाद उत्तराखंड सरकार की सख्ती, संवेदनशील क्षेत्रों में नए निर्माण पर रोक

उत्तराखंड में लगातार हो रहे बड़े हादसों के बाद धामी सरकार ने सख्ती दिखाई है। सीएम ने संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के नए निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। सीएम ने अधिकारियों के साथ इसे लेकर बैठक की।

उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के नए निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके निर्देश दिए। कैंट रेाड स्थित मुख्यमंत्री आवास में अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों और नालों के किनारों पर किसी भी प्रकार का सरकारी या निजी निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेगा।

सीएम धामी ने दिए निर्देश मुख्यमंत्री ने प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं पर चिंता जताते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, हिमस्खलन तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील स्थानों को तत्काल चिन्हित करने को कहा है। इससे वहां संभावित खतरों से पहले ही सतर्कता बरती जा सकेगी। आपदा से बचाव, समय पूर्व सूचना आदि के जरिए खतरे को कम से कम किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि चिन्हित संवेदनशील स्थलों पर किसी भी प्रकार की नई बसावट या निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है।