कैंची धाम में ड्रोन उड़ाने पर रोक, नेशनल हाईवे ‘जीरो जोन’ घोषित, स्थापना दिवस मेले के लिए सुरक्षा बढ़ी
विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम के स्थापना दिवस मेले की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। ऐहतियात के तौर पर 14 और 15 जून को धाम क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। भवाली से कैंची धाम तक नेशनल हाईवे को ‘जीरो जोन’ घोषित किया गया है।
उत्तराखंड में कैंची धाम के स्थापना दिवस मेले को देखते हुए नैनीताल पुलिस की ओर से विशेष पाबंदियां लागू की गई हैं। 14 और 15 जून को धाम क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। वहीं, कैंची-भवाली रोड जीरो जोन रहेगी। यानी इस सड़क पर निजी और यात्री वाहनों का संचालन नहीं होगा। केवल आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही इस मार्ग पर संचालन की अनुमति रहेगी।
इसके अलावा भवाली से कैंचीधाम तक, भवाली से भीमताल तक और भवाली से नैनीताल तक सड़क किनारे स्टॉल और फूड वैन लगाने समेत भंडारे के आयोजन पर भी रोक रहेगी। निजी एंबुलेंस की भी चेकिंग की जाएगी, ताकि कोई निजी वाहन का दुरुपयोग न कर पाए। संबंधित वाहन चालक से दस्तावेज, अनुमति पत्र, मेडिकल उपकरण समेत अन्य सत्यापन संबंधी दस्तावेज भी जांच जाएंगे। धाम क्षेत्र में ड्रोन संचालन के लिए पहले ही अनुमति लेनी जरूरी होगी।
चार दिन डायवर्जन प्लान देखकर निकलें
अल्मोड़ा। कैंची मेले को लेकर अल्मोड़ा पुलिस प्रशासन की ओर से डायवर्जन प्लान जारी किया गया है। यातायात प्लान 13 से 16 जून तक प्रभावी रहेगा। प्लान के मुताबिक बागेश्वर, गरुड़, सोमेश्वर की ओर से आने वाले वाहनों को सिकुड़ा बैण्ड से वाया लमगड़ा होते हुए हल्द्वानी भेजा जाएगा। पिथौरागढ़, शेराघाट, बेरीनाग, गंगोलीहाट के वाहनों को भी बाड़ेछीना-सुवाखान तिराहा से वाया लमगड़ा होते हुए हल्द्वानी को संचालित किए जाएंगे।
मेला ड्यूटी में लगे 77 कर्मचारी और अफसर
15 जून को आयोजित होने वाले श्री कैंचीधाम महोत्सव को लेकर शुक्रवार को आरटीओ कार्यालय में सभी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों की तैयारी बैठक हुई। आरटीओ प्रशासन डॉ. गुरदेव सिंह ने बताया कि हल्द्वानी संभाग से पांच एआरटीओ समेत 77 अधिकारियों और कर्मचारियों को मेला ड्यूटी में लगाया गया है। बैठक में आरटीओ प्रवर्तन अरविंद पांडे भी मौजूद रहे।
मेला के लिए 350 बसें
प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए केमू और रोडवेज की करीब 350 से अधिक बसों को मेला ड्यूटी में लगाया है। कुमाऊं की लाइफलाइन मानी जाने वाली कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन (केमू) की लगभग 400 बसें पूरे कुमाऊं और गढ़वाल के प्रमुख मार्गों पर संचालित होती हैं। परिवहन विभाग ने इनमें से करीब 250 बसों को कैंचीधाम मेले के लिए शटल सेवा में लगाया है। इन बसों को 14 जून से निर्धारित शटल प्वाइंट पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। इसके कारण रविवार सुबह से ही पर्वतीय रूटों पर बसों की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। वहीं, हल्द्वानी और काठगोदाम रोडवेज डिपो से भी करीब 100 बसों की मांग मेले के लिए की गई है। रोडवेज प्रबंधन ने मेला ड्यूटी को देखते हुए 14 और 15 जून को संबंधित चालकों की छुट्टियां भी निरस्त कर दी हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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