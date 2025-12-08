Hindustan Hindi News
हरिद्वार में बजरंग दल की यात्रा में पथराव, पेट्रोल बम के हमलों से कार्यकर्ता चोटिल; केस

हरिद्वार में बजरंग दल की यात्रा में पथराव, पेट्रोल बम के हमलों से कार्यकर्ता चोटिल; केस

संक्षेप:

ज्वालापुर से जब कार्यकर्ता दुर्गा चौक पहुंचे ही थे तो कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। इससे कई कार्यकर्ताओं को चोट आई। उन्होंने पुलिस से पथराव करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

Dec 08, 2025 08:14 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
हरिद्वार में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शौर्य सम्मान यात्रा में पथराव का आरोप लगाया। पथराव में कई कार्यकर्ता चोटिल भी हुए हैं। भड़के कार्यकर्ताओं ने श्रीराम चौक पर प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ता श्रीराम चौक के पास धरने पर बैठ गए और जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पथराव करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यात्रा में पेट्रोल बम से हमले का भी आरोप है। पुलिस अधिकारियों की ओर से मुकदमे के साथ ही कार्रवाई के आश्वासन के बाद उन्होंने धरना खत्म किया और जाम खुलवाया गया।

चोटिल हुए कार्यकर्ता

इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष अनुज वालिया ने बताया कि बजरंग दल के कार्यकताओं की ओर से शौर्य सम्मान यात्रा निकाली जा रही थी। सैनी आश्रम में कई जगह से कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे थे। कनखल और सिडकुल क्षेत्र से कार्यकर्ता सैनी आश्रम पहुंच रहे थे। ज्वालापुर से जब कार्यकर्ता दुर्गा चौक पहुंचे ही थे तो कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। इससे कई कार्यकर्ताओं को चोट आई। उन्होंने पुलिस से पथराव करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पथराव की सूचना पर बाकी कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचने लगे और श्रीराम चौक पर धरने पर बैठ गए।

इधर, जाम लगने की सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया। माैके पर पहुंचे एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। बामुश्किल मामले को शांत कराया।

पेट्रोल बम से हमला करने का भी आरोप

इस मामले में पुलिस ने देर रात अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बजरंग दल के जिला संयोजक अमित मुल्तानिया की तहरीर पर पुलिस की ओर से यह कार्रवाई की गई है। आरोप है कि अज्ञात व्यक्तियों ने पथराव किया और पेट्रोल बम से भी हमला किया। दूसरी ओर, ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है।

एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह का कहना है कि इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

