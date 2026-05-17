मुस्लिम मैनेजरों की छाती पर लिखा 'जिहादी'- बजरंग दल ने शोरूम में मचाया हंगामा- VIDEO
वीडियो में दिखाई देता है- बजरंग दल के लोग जबरन दो युवकों की छाती से लगे नेमप्लेट पर 'जिहादी' लिखते हैं। यह घटना गुरुवार को राजपुर रोड स्थित फुटवियर आउटलेट पर हुई है। जानिए गुस्साए कार्यकर्ताओं का क्या आरोप है?
देहरादून के शोरूम का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें बजरंग दल के लोग हंगामा करते दिख रहे हैं। वीडियो में दिखाई देता है- "बजरंग दल के लोग जबरन दो युवकों की छाती से लगे नेमप्लेट पर 'जिहादी' लिखते हैं।" गुस्साए कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दोनों युवक आउटलेट में काम करने वाले हिंदू कर्मचारियों को परेशान करते हैं। यह घटना गुरुवार को राजपुर रोड स्थित फुटवियर आउटलेट पर हुई है।
बजरंग दल ने बताया, ऐसा क्यों किया…
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, बजरंग दल के उत्तराखंड राज्य संयोजक विकास वर्मा ने इस ग्रुप को लीड किया था। उन्होंने दावा किया है कि हमने आउटलेट के मैनेजर और को-मैनेजर द्वारा हिंदू कर्मचारियों को परेशान करने की शिकायत पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। वर्मा ने बताया, “दो मुस्लिम मैनेजर हिंदू कर्मचारियों को टारगेट कर रहे थे। बिना कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए, उनसे चार-चार घंटे तक ओवरटाइम काम करवा रहे थे। दोनों ने सैलरी काटने के लिए उन पर चोरी का झूठा आरोप भी लगाया।”
ये लोग जिहादी थे, जिहादी हैं और जिहादी रहेंगे…
बजरंग दल का एक कर्मचारी स्टाफ से पूछता है- नाम क्या है? ठीक जवाब न मिलने पर वह कहता है- आलम। दूसरे शख्स के पास जाकर कहता है- यहां नेम प्लेट पर कोई नाम नहीं लिखा है। अब मुझे लगता है कि... और फिर मार्कर से छाती पर लगे नेम प्लेट पर 'जिहादी' लिखकर लगा देते हैं। पीले वस्त्र धारण किए व्यक्ति आगे कहता है- ये लोग जिहादी थे, जिहादी हैं और जिहादी रहेंगे। ये मुसलमान है। हमारे लोगों का उत्पीड़न कर रहा है। चोरी शोरूम में खुद करता है और हमारे लोगों को फंसाता है।
सिटी एसपी ने इस मामले में क्या कहा
जब विकास वर्मा से पूछा गया- क्या पुलिस को इस मामले की जानकारी दी? इस सवाल पर वर्मा ने दावा किया कि अधिकारियों ने पहले उनके उठाए गए ऐसे ही मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए अब हम आगे बढ़कर आए हैं। जब SP (सिटी) प्रमोद कुमार से संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा, "हमें इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर कोई पुलिस से संपर्क करता है तो हम कार्रवाई करेंगे।"
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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