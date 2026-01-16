मां-बेटे ने बीजेपी MLA पर लगाया जमीन हड़पने का आरोप, विधायक बोले- CBI जांच करा लो
गदरपुर विधायक अरविंद पांडे और उनके भाई पर एक बुजुर्ग महिला की जमीन धोखाधड़ी से लीज पर लेने का आरोप लगा है, जिसके विरोध में पीड़ित परिवार ने धरने के साथ आत्मदाह की चेतावनी दी है और विधायक ने निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग की है।
ऊधमसिंह नगर जिले के बाजपुर में 65 वर्षीय परमजीत कौर और उनके पुत्र अवतार सिंह ने गदरपुर से भाजपा विधायक एवं पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और उनके भाई अमर पांडे पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। गुरुवार को मां और बेटे कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीएम दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। इससे पहले दोनों ने वीडियो जारी कर सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी। मामले में प्रशासन ने संयुक्त टीम गठित कर जांच बैठा दी है।
विधायक पर क्या है आरोप?
बिचपुरी केलाखेड़ा निवासी परमजीत कौर का आरोप है कि 2019 में विधायक पांडे के भाई अमर ने उनकी लगभग एक हेक्टेयर कृषि भूमि को 30 साल की लीज के नाम पर धोखे में रखकर अपने नाम दर्ज करा लिया। महिला का आरोप है कि शुरुआत में केवल एक एकड़ भूमि की लीज की बात कही गई थी, लेकिन कागजी कार्यवाही में उन्हें गुमराह कर पूरी जमीन अपने नाम करवा ली। परमजीत कौर और उनके बेटे अवतार सिंह ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक भावुक और चेतावनी भरा वीडियो जारी किया। गुरुवार सुबह वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। दोनों ने गदरपुर विधायक पांडे के आवास के सामने सामूहिक आत्मदाह करने की चेतावनी दी। हालांकि, ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।के एक बाजपुर एसडीएम डॉ. अमृता शर्मा ने पीड़ित परिवार से बात की। मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाते हुए तहसीलदार, सहायक चकबंदी अधिकारी और पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए।
कार्रवाई के आश्वासन पर चार घंटे बाद धरना खत्म
विधायक पांडे के खिलाफ धोखाधड़ी करने के आरोप को लेकर बुधवार दोपहर तीन बजे से एसडीएम कोर्ट में धरने पर बैठी महिला परमजीत और उनके बेटे अवतार ने करीब चार घंटे बाद शाम 7 बजे एसडीएम डॉ. अमृता शर्मा के आश्वासन पर धरना खत्म कर दिया।
सिविल कोर्ट में विचाराधीन है जमीन से जुड़ा मामला
विद्या ज्योति एजुकेशन सोसायटी के अधिवक्ता राजेश पांडे ने बताया कि जमीन से संबंधित यह मामला सिविल कोर्ट बाजपुर में विचाराधीन है। न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई चल रही है और अंतिम फैसला कोर्ट के आदेश के बाद ही होगा।
विधायक अरविंद बोले, मेरी सीबीआई जांच कराओ
जमीन के धोखाधड़ी के आरोपों में घिरे गदरपुर विधायक एवं पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने गुरुवार को यहां चीनी मिल गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता कर महिला के आरोपों को सिरे से खारिज किया। पांडे ने कहा कि उनके विरुद्ध लगाए जा रहे सभी आरोप पूरी तरह निराधार और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हैं। विधायक ने कहा कि वह अपनी सत्यता साबित करने के लिए किसी भी स्तर की जांच का सामना करने को तैयार हैं और स्वयं इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करते हैं।
विधायक पांडे ने कहा, ‘मेरी सीबीआई जांच कराई जाए। यदि मैं या मेरा पूरा परिवार दोषी पाया जाता है, तो जो भी सजा मिलेगी, वह मुझे स्वीकार होगी।’ उन्होंने कहा कि बुजुर्ग महिला परमजीत कौर उनकी मां के समान हैं और उनके संस्कार किसी के साथ छल या अन्याय की इजाजत नहीं देते।
लेखक के बारे मेंAnubhav Shakya
