बैरागीवाला बवाल में 150 पर केस, मुस्लिम संगठन का आरोप- बेकसूरों के घर बुलडोजर से गिराए
Bairagiwala Violence: बैरागीवाला बवाल में पुलिस ने 150 लोगों पर केस किया है। मामले में पांचवीं गिरफ्तारी हुई है। उधर, मुस्लिम सेवा संगठन ने आरोप लगाया कि बेकसूरों के घर बुलडोजर से गिराए गए।
Bairagiwala Violence: भाजपा नेता विनोद कश्यप हत्याकांड को तीन दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन गांव में कर्फ्यू जैसे हालात अभी भी बने हुए हैं। गांवभर में दुकानें बंद थीं, एक-दो खुुली थीं मगर उनके शटर आधे बंद थे। अधिकांश घरों के दरवाजे बंद थे और, जो खुले भी थे, उनकी खिड़कियां भीतर से बंद थीं। दूसरी ओर हत्याकांड के बाद भड़की हिंसा पर पुलिस ने 150 उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, गांव में तनावपूर्ण माहौल के कारण फिलहाल कड़ा सुरक्षा पहरा जारी रहेगा। दूसरी ओर मुस्लिम सेवा संगठन ने डीएम दफ्तर में धरना दिया और आरोप लगाया कि बेकसूर लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया।
बीते शनिवार को सिंचाई को लेकर हुए विवाद के बाद दो पक्षों की लड़ाई में भाजपा नेता विनोद कश्यप की हत्या के बाद से गांव की शांति गुम हो गई है। घटना के बाद हिंसा ने बैरागीवाला को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां गांव की बजाय छावनी नजर आ रही थी। सोमवार को जब ‘हिन्दुस्तान’ की टीम मौके पर पहुंची तो सबसे पहले लोग नहीं, बल्कि वर्दीधारी दिखे।
कोतवाल प्रदीप रावत ने सोमवार को बताया कि एसएसआई मनमोहन सिंह की तहरीर पर मुकदमे की कार्रवाई की गई। उधर, बैरागीवाला में सोमवार को भी तनावपूर्ण माहौल बना रहा। पुलिस-प्रशासन के वरिष्ठ अफसर मृतक विनोद कश्यप के परिजनों से संपर्क कर दिनभर अंतिम संस्कार के लिए सहमति बनाने में जुटे रहे। लंबी वार्ता के बाद परिजन अपराह्न करीब तीन बजे राजी हुए। इसके बाद देर शाम करीब पांच बजे मृतक विनोद कश्यप का अंतिम संस्कार कराया गया।
अब तक पांच गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार, इस प्रकरण में एक और हत्यारोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है। पकड़े गए आरोपी की पहचान इम्तियाज पुत्र शमशुद्दीन निवासी लखनवाला सहसपुर के रूप में हुई। बाकी आरोपियों की धर-पकड़ के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।
13 जून को हुआ था गांव में खूनी संघर्ष
गौरतलब है कि 13 जून की शाम बैरागीवाला गांव में दो पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया था। इस दौरान हमले में भाजपा नेता विनोद कश्यप की मौत हो गई थी। इस घटनाक्रम के बाद आक्रोशित भीड़ ने जमकर हंगामा किया था।
माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
एसपी ग्रामीण पंकज गैरोला के अनुसार, कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
मुस्लिम सेवा संगठन की निष्पक्ष जांच की मांग
बैरागीवाला मामले में प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में सोमवार शाम मुस्लिम सेवा संगठन ने डीएम दफ्तर पर धरना शुरू कर दिया। संगठन ने बेकसूर लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने पर कार्रवाई की मांग की। संगठन अध्यक्ष नईम कुरैशी ने कहा, बवाल में मरने वाले के परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही संगठन ने बुलडोजर कार्रवाई पर भी ऐतराज जताया। कहा कि कई बेकसूरों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, ऐसा करने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई हो।
बैरागीवाला में तनाव के बीच भाईचारे की ‘तलाश’
ग्राम प्रधान विक्की कश्यप बताते हैं कि यह घटनाक्रम दर्दनाक और निंदनीय है। उनके अनुसार, इस घटना ने गांव का माहौल तनावपूर्ण बना दिया है। हिंसा में शामिल अधिकांश लोग बाहर से आए थे। इस घटना के बाद दोनों पक्षों के लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और न्याय की मांग को लेकर एकजुट हैं। यानी, गांव के कुछ लोग अब टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ने की कोशिश में जुटे हैं।
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