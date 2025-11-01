Hindustan Hindi News
वीडियो में आरोपी दिखने पर भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई... बैलपड़ाव मामले पर HC ने पूछा

संक्षेप: रामनगर के बैलपड़ाव में प्रतिबंधित मांस के शक में लोडर वाहन में तोड़फोड़ के मामले में हाईकोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस को फटकार लगाते हुए चौकी प्रभारी और इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच के निर्देश दिए हैं, साथ ही यह भी कहा कि मामला व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता का हो सकता है।

Sat, 1 Nov 2025 07:14 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नैनीताल
रामनगर के बैलपड़ाव में 23 अक्तूबर को प्रतिबंधित मांस के शक में पुलिस चौकी परिसर में लोडर वाहन में तोड़फोड़ के मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंदर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।

खंडपीठ ने संबंधित वीडियो क्लिपिंग देखने के बाद सवाल किया कि वीडियो में आरोपियों के चेहरे साफ दिखाई देने के बावजूद पुलिस इन्हें अब गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है? हाइकोर्ट ने पुलिस की नाकामी पर बैलपड़ाव के चौकी प्रभारी और कालाढूंगी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ जांच के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट में एक वाहन चालक की पत्नी की याचिका के बाद अब दूसरे वाहन के मालिक (अलशिफा ट्रेडिंग कंपनी) ने भी हाईकोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई है। खंडपीठ ने मामले में इस पहलू की जांच के लिए भी कहा है कि मामले में साजिशकर्ता किसके व्यावसायिक हितों की पूर्ति कर रहे थे? कोर्ट का कहना था कि मामला वैचारिक न होकर व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों की पीठ पीछे का खेल का प्रतीत होता है। कोर्ट ने वीडियो क्लिपिंग देखने के बाद इस घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। कोर्ट ने घटना के ही दिन रामनगर के छोई गांव में मॉब लिचिंग का शिकार हुए लोडर चालक नासिर की पत्नी नूरजहां की याचिका को भी मामले से संबद्ध करते हुए पुलिस से प्रगति रिपोर्ट भी तलब की है।

यह है मामला

बता दें कि बीती 23 अक्तूबर को रामनगर कोतवाली क्षेत्र के छोई गांव और कालाढूंगी कोतवाली क्षेत्र के बैलपड़ाव में प्रतिबंधित मांस ले जाने की आशंका पर मांस से लदे दो वाहनों को लेकर हंगामा हुआ था। छोई में एक लोडर वाहन के चालक को भीड़ ने बेरहमी से पीटा था। जबकि बैलपड़ाव पुलिस चौकी में एक वाहन में पुलिस के सामने जमकर तोड़फोड़ की गई थी।

चालक और क्लीनर की सुरक्षा सुनिश्चित करें

हाईकोर्ट ने कालाढूंगी कोतवाली पुलिस को निर्देश दिया कि यदि वैध मांस के ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्टर उन्हें 24 या 48 घंटे पहले अपने वाहन के गुजरने की सूचना देते हैं, तो पुलिस चालक और क्लीनर की सुरक्षा सुनिश्चित करे। पुलिस के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि शेष अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोर्ट ने उस मुखबिर का पता लगाने को भी पुलिस से कहा, जिसने भीड़ को गलत सूचना देकर उकसाया था।

