Bageshwar News: महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, कांडा। कांडा थाना क्षेत्र के बांजीरौट गांव में मंगलवार को जंगल में मवेशी चराने गई एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के चेहरे और सिर पर गहरे घाव मिले हैं। ग्रामीणों का दावा है कि महिला पर गुलदार ने हमला किया था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि वन विभाग ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, बांजीरौट निवासी 48 वर्षीय कमला देवी पत्नी पूरन राम गांव की बारी व्यवस्था के तहत करीब 19 परिवारों के 50 से अधिक मवेशियों को चराने जंगल गई थीं। उनके साथ उनके पति पूरन राम तथा पास में बकरियां चरा रहे पंकज राम भी मौजूद थे। ग्रामीणों के मुताबिक उस समय क्षेत्र में तेज बारिश और घना कोहरा था। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे गुलदार ने कमला देवी पर हमला कर दिया। महिला की चीख सुनकर पति और पंकज राम मौके की ओर दौड़े। दोनों को देखकर गुलदार जंगल की ओर भाग गया, लेकिन तब तक कमला देवी गंभीर रूप से घायल हो चुकी थीं। उनके गाल और सिर पर गहरे जख्म थे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। थानाध्यक्ष बलवंत कंबोज पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव में दहशत और शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, कैमरा ट्रैप लगाने और गुलदार को पकड़ने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है。