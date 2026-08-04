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Bageshwar News: स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं हुआ तो होगा आंदोलन: उक्रांद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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Bageshwar News: उत्तराखंड क्रांति दल ने गरुड़ में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर चिंता जताई। तहसील दिवस पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसमें कहा गया कि यदि सुधार नहीं किया गया, तो प्रदर्शन होगा। ज्ञापन में डॉक्टरों के अटैचमेंट समाप्त करने, राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने और एंबुलेंस सेवा में सुधार की मांग शामिल है।

Bageshwar News: स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं हुआ तो होगा आंदोलन: उक्रांद

Bageshwar News: गरुड़। उत्तराखंड क्रांति दल ने गरुड़ क्षेत्र की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर गहरी चिंता जताई है। मंगलवार को तहसील दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष गिरीश कोरंगा के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो क्षेत्रीय जनता के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में सीएचसी बैजनाथ से डॉक्टरों और फार्मासिस्टों का अटैचमेंट समाप्त करने, स्वास्थ्य सेवाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप पर रोक लगाने, नियमित रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती, पैथोलॉजी लैब के संचालन का निर्धारित समय तय करने तथा 108 एंबुलेंस की जर्जर स्थिति में सुधार की मांग की गई।

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