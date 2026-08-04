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Bageshwar News: बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त करने की मांग, यूएसएफ ने सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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Bageshwar News: पंडित बद्रीदत्त पांडेय परिसर में बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन (यूएसएफ) ने मंगलवार को परिसर निदेशक को ज्ञापन सौंपा।

बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त करने की मांग, यूएसएफ ने सौंपा ज्ञापन
बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त करने की मांग, यूएसएफ ने सौंपा ज्ञापन

Bageshwar News: बागेश्वर। पंडित बद्रीदत्त पांडेय परिसर में बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन (यूएसएफ) ने मंगलवार को परिसर निदेशक को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने सफाई, पेयजल, शौचालय, पार्किंग और सुरक्षा समेत विभिन्न समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। यूएसएफ के जिलाध्यक्ष ललित सिंह गढ़िया के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि परिसर में सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण नियमित सफाई नहीं हो रही है। शौचालयों की स्थिति खराब है, कैंटीन की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है और पार्किंग की समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं है। साथ ही पेयजल आपूर्ति अनियमित रहने तथा परिसर में उगी घास के कारण छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

संगठन ने स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग भी उठाई। यूएसएफ पदाधिकारियों ने कहा कि समस्याओं का जल्द समाधान कर छात्रों को स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाए। ज्ञापन देने वालों में ज्योति दानू, पंकज भट्ट, हरीश नेगी, नेहा दानू सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

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