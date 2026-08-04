Bageshwar News: बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त करने की मांग, यूएसएफ ने सौंपा ज्ञापन
Bageshwar News: पंडित बद्रीदत्त पांडेय परिसर में बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन (यूएसएफ) ने मंगलवार को परिसर निदेशक को ज्ञापन सौंपा।
Bageshwar News: बागेश्वर। पंडित बद्रीदत्त पांडेय परिसर में बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन (यूएसएफ) ने मंगलवार को परिसर निदेशक को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने सफाई, पेयजल, शौचालय, पार्किंग और सुरक्षा समेत विभिन्न समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। यूएसएफ के जिलाध्यक्ष ललित सिंह गढ़िया के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि परिसर में सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण नियमित सफाई नहीं हो रही है। शौचालयों की स्थिति खराब है, कैंटीन की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है और पार्किंग की समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं है। साथ ही पेयजल आपूर्ति अनियमित रहने तथा परिसर में उगी घास के कारण छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
संगठन ने स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग भी उठाई। यूएसएफ पदाधिकारियों ने कहा कि समस्याओं का जल्द समाधान कर छात्रों को स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाए। ज्ञापन देने वालों में ज्योति दानू, पंकज भट्ट, हरीश नेगी, नेहा दानू सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।