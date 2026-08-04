Bageshwar News: सोबन सिंह जीना की जयंती पर रोपे पौधे
Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर में बीडी पांडे परिसर में स्व. सोबन सिंह जीना की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधरोपण किया गया। कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया।
Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। बीडी पांडे परिसर में स्व. सोबन सिंह जीना की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व एवं समाज के प्रति योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम के तहत पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए परिसर में पौधरोपण भी किया गया। इस मौके पर वृक्ष पुरुष किशन सिंह मलड़ा, निदेशक कमल किशोर, प्रो. नेहा भाकुनी, प्रेम दानू सहित अन्य लोगों ने पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया।
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