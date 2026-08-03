Bageshwar News: शांति वन में किया पौधरोपण
Bageshwar News: बागेश्वर में श्री हरु शांति वन में ग्रामीणों, वन विभाग और मंदिर समिति के सहयोग से वृक्षारोपण और पौधों की देखरेख का कार्य किया गया। 2016 से पर्यावरण संरक्षण के लिए विकसित किया जा रहा यह क्षेत्र, 2019 में नामित किया गया। भविष्य में इसे एक समृद्ध वन बनाने का लक्ष्य है।
Bageshwar News: बागेश्वर। श्री हरु धाम ढौढार-दफौट स्थित श्री हरु शांति वन में क्षेत्रीय ग्रामीणों, वन विभाग, जनप्रतिनिधियों और मंदिर समिति के संयुक्त सहयोग से वृक्षारोपण के साथ पूर्व में लगाए गए पौधों की निराई-गुड़ाई एवं देखरेख का कार्य किया गया। आयोजकों ने बताया कि वर्ष 2016 से इस क्षेत्र को पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2019 में इसे "श्री हरु शांति वन" नाम दिया गया तथा यहां लगाए गए सभी पौधों को श्री हरु भगवान को समर्पित किया गया है। स्थानीय जनमानस और मंदिर समिति के सहयोग से भविष्य में इसे एक समृद्ध संयुक्त वन के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
कार्यक्रम के दौरान देवकी लघु वाटिका से सीलिंग, पीपल, देवदार, मोरपंखी, सुबबुल, बांज और फल्याट के पौधे रोपे गए। वहीं वन विभाग की ओर से ग्रामीणों को कागजी नींबू प्रजाति के पौधों का भी वितरण किया गया।
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