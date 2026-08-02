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Bageshwar News: कौसानी निवासी फौजी की हार्ट अटैक से मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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Bageshwar News: बागेश्वर के कौसानी में डीएससी में तैनात सैनिक महेंद्र सिंह का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वह 30 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले थे और छुट्टी पर घर आए थे। अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ सरयू-गोमती संगम पर किया गया। उनके निधन से परिवार और क्षेत्र में शोक की लहर है।

Bageshwar News: कौसानी निवासी फौजी की हार्ट अटैक से मौत

Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। कौसानी थाना क्षेत्र के कौसानी स्टेट निवासी और डीएससी में तैनात सैनिक महेंद्र सिंह का हार्ट अटैक से निधन हो गया। सूचना पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। रविवार को सरयू-गोमती संगम पर सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वह इसी माह 30 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले थे और इन दिनों अवकाश पर घर आए हुए थे। पुलिस के अनुसार कौसानी स्टेट निवासी 56 वर्षीय महेंद्र सिंह पुत्र खड़क सिंह की शनिवार देर रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। सीने में तेज दर्द होने पर परिजन उन्हें तत्काल सीएचसी बैजनाथ ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। देर शाम सरयू-गोमती संगम पर सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। कौसानी से पहुंची सिग्नल कोर की टुकड़ी ने उन्हें अंतिम सलामी दी। उनके पुत्र विशाल और विक्रम ने चिता को मुखाग्नि दी। महेंद्र सिंह देहरादून स्थित डीएससी में तैनात थे। वह 30 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले थे और कुछ दिन पहले ही छुट्टी पर घर आए थे। दो दिन बाद उन्हें फिर ड्यूटी पर लौटना था। उनके आकस्मिक निधन से परिवार और क्षेत्र में शोक की लहर है। थानाध्यक्ष कैलाश नेगी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मौत का कारण हार्ट अटैक प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण की पुष्टि हो सकेगी।

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