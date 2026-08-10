Bageshwar News: 37 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई
Bageshwar News: बागेश्वर में यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने 37 वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की है, जिसमें दो वाहनों को सीज किया गया और एक वाहन का कोर्ट चालान किया गया। इसके अलावा, आठ लोगों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत भी चालानी कार्रवाई की गई है।
Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने बताया कि चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 37 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। जिसमें दो वाहनो सीज एवं एक वाहन का कोर्ट का चालान किया है। सार्वजनिक स्थानों में शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले आठ लोगों के खिलाफ पुलिस एक्ट में चालानी कार्रवाई की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।