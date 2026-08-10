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Bageshwar News: 37 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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Bageshwar News: बागेश्वर में यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने 37 वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की है, जिसमें दो वाहनों को सीज किया गया और एक वाहन का कोर्ट चालान किया गया। इसके अलावा, आठ लोगों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत भी चालानी कार्रवाई की गई है।

Bageshwar News: 37 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई

Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने बताया कि चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 37 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। जिसमें दो वाहनो सीज एवं एक वाहन का कोर्ट का चालान किया है। सार्वजनिक स्थानों में शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले आठ लोगों के खिलाफ पुलिस एक्ट में चालानी कार्रवाई की है।

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