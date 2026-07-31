Bageshwar News: तीन दिवसीय प्रशिक्षण का समापन
Bageshwar News: जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में जनपद के विभिन्न विद्यालयों से आए शिक्षकों ने भ
Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में जनपद के विभिन्न विद्यालयों से आए शिक्षकों ने भाग लिया। प्रशिक्षकों द्वारा शिक्षण में नवीन तकनीकों, डिजिटल उपकरणों के उपयोग और नेप 2020 के अनुरूप कक्षा संचालन पर विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों की क्षमता वृद्धि कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना है। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों ने समूह चर्चा, गतिविधि आधारित शिक्षण और मूल्यांकन के नए तरीकों पर कार्यशाला में हिस्सा लिया। डायट के प्राचार्य,प्रशिक्षण प्रभारी ने कहा कि चार दिवसीय इस प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षक कक्षा में नवाचार अपनाकर बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकेंगे।
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