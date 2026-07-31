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Bageshwar News: किशोरी ने गटका जहर, अस्पताल में भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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Bageshwar News: बागेश्वर के गोविनापानी में एक किशोरी ने घर में रखा जहरीला पदार्थ गटक लिया। उसकी हालत बिगड़ने पर परिवार ने उसे जिला अस्पताल लाया, जहाँ उसकी गंभीर हालत के चलते उसे भर्ती किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार, युवती की स्थिति नाजुक बनी हुई है और उसे चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है।

Bageshwar News: किशोरी ने गटका जहर, अस्पताल में भर्ती

Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। कोतवाली पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत गोगिनापानी निवासी एक किशोरी ने घर के अंदर रखा जहरीला पदार्थ गटक लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लाए। हालत गंभीर देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि युवती की हालत नाजुक बनी है। चिकित्सकीय निगरानी के लिए उसे भर्ती किया है।

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