Bageshwar News: संशोधित कैप्सन: मनोनीत सदस्यों को दिलाई शपथ
Bageshwar News: नगर पंचायत कपकोट कार्यालय सभागार में आयोजित मनोनीत सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह आयेाजित किया गया। नगर
Bageshwar News: देवेंद्र, कपकोट। नगर पंचायत कपकोट कार्यालय सभागार में गुरुवार को मनोनीत सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष गीता ऐठानी ने मनोनीत तीनों सभासदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान सभासदों ने नगर के विकास में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। कार्यक्रम में मनोनीत सभासद लक्ष्मण ऐठानी, गीता ऐठानी तथा गोविंद कपकोटी का स्वागत किया गया। इसके बाद उन्हें शपथ दिलाई गई।
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