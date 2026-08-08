Bageshwar News: बीडीसी सदस्य की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, आवास के नीचे मिला शव

Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, कपकोट। कपकोट क्षेत्र के जालेख के क्षेत्र पंचायत सदस्य और भराड़ी के व्यापारी 48 वर्षीय तारा सिंह कोरंगा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शनिवार सुबह उनका शव खीर गंगा नदी के किनारे स्थित आवास के नीचे मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। बताया गया कि घटना की रात तारा सिंह घर पर अकेले थे, जबकि उनकी पत्नी और माता-पिता गांव में थे। शनिवार सुबह पड़ोस में रहने वाली करीब तीन वर्षीय बच्ची सोनी बरामदे में मुंह धोने आई तो उसने नीचे शव देखा। उसने इसकी जानकारी अपनी मां को दी, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर जुटे और पुलिस को सूचना दी। तारा सिंह के पिता मोहन सिंह ने बताया कि उन्होंने रात करीब 8:30 बजे बेटे को फोन किया था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया और न ही बाद में कॉल बैक किया।