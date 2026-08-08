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Bageshwar News: बीडीसी सदस्य की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, आवास के नीचे मिला शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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Bageshwar News: कपकोट क्षेत्र के जालेख के क्षेत्र पंचायत सदस्य तारा सिंह कोरंगा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव खीर गंगा नदी के पास पाया गया। घटना की रात वे घर पर अकेले थे। परिवार और ग्रामीणों में शोक की लहर है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बीडीसी सदस्य की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, आवास के नीचे मिला शव
बीडीसी सदस्य की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, आवास के नीचे मिला शव

Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, कपकोट। कपकोट क्षेत्र के जालेख के क्षेत्र पंचायत सदस्य और भराड़ी के व्यापारी 48 वर्षीय तारा सिंह कोरंगा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शनिवार सुबह उनका शव खीर गंगा नदी के किनारे स्थित आवास के नीचे मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। बताया गया कि घटना की रात तारा सिंह घर पर अकेले थे, जबकि उनकी पत्नी और माता-पिता गांव में थे। शनिवार सुबह पड़ोस में रहने वाली करीब तीन वर्षीय बच्ची सोनी बरामदे में मुंह धोने आई तो उसने नीचे शव देखा। उसने इसकी जानकारी अपनी मां को दी, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर जुटे और पुलिस को सूचना दी। तारा सिंह के पिता मोहन सिंह ने बताया कि उन्होंने रात करीब 8:30 बजे बेटे को फोन किया था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया और न ही बाद में कॉल बैक किया।

ग्रामीणों के अनुसार

ग्रामीणों के अनुसार तारा सिंह रात करीब 10:20 बजे तक गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर रहे थे। वह परिवार में इकलौते बेटे थे। उनके परिवार में माता-पिता, पत्नी और तीन बच्चे हैं। एसओ प्रताप सिंह नगरकोटी ने बताया कि शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। अभी किसी की ओर से तहरीर नहीं दी गई है।

शोक में बंद रहा भराड़ी बाजार

तारा सिंह के निधन पर भराड़ी के व्यापारियों में शोक की लहर है। व्यापारियों ने शुक्रवार को बाजार बंद रखा और शोकसभा कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान बाजार में सन्नाटा पसरा रहा।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

तारा सिंह की मौत कैसे हुई?
तारा सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
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