Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bageshwar News: महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
Follow us on Google News
share

Bageshwar News: कांडा थाना क्षेत्र के बांजीरौट गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि यह घटना गुलदार के हमले के कारण हुई। महिला के चेहरे और सिर पर घाव थे। पुलिस और वन विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। विधायक ने घटना पर दुख व्यक्त किया है।

Bageshwar News: महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, कांडा। कांडा थाना क्षेत्र के बांजीरौट गांव में मंगलवार को जंगल में मवेशी चराने गई एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के चेहरे और सिर पर गहरे घाव मिले हैं। ग्रामीणों का दावा है कि महिला पर गुलदार ने हमला किया था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि वन विभाग ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, बांजीरौट निवासी 48 वर्षीय कमला देवी पत्नी पूरन राम गांव की बारी व्यवस्था के तहत करीब 19 परिवारों के 50 से अधिक मवेशियों को चराने जंगल गई थीं। उनके साथ उनके पति पूरन राम तथा पास में बकरियां चरा रहे पंकज राम भी मौजूद थे। ग्रामीणों के मुताबिक उस समय क्षेत्र में तेज बारिश और घना कोहरा था। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे गुलदार ने कमला देवी पर हमला कर दिया। महिला की चीख सुनकर पति और पंकज राम मौके की ओर दौड़े। दोनों को देखकर गुलदार जंगल की ओर भाग गया, लेकिन तब तक कमला देवी गंभीर रूप से घायल हो चुकी थीं। उनके गाल और सिर पर गहरे जख्म थे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। थानाध्यक्ष बलवंत कंबोज पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव में दहशत और शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, कैमरा ट्रैप लगाने और गुलदार को पकड़ने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

गुलदार हमला

प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला गुलदार के हमले का प्रतीत होता है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी।

पुलिस और वन विभाग की जांच

बलवंत कंबोज, थानाध्यक्ष

ग्रामीणों की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई थी। क्षेत्र में पिंजरे और ट्रैप कैमरे लगाए जाएंगे। महिला के शरीर पर जख्म हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। यदि गुलदार के हमले की पुष्टि हुई तो नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा।

- आदित्य रत्न, प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर।

विधायक का दुख व्यक्त करना

विधायक गड़िया ने जताया घटना पर दुख

कपकोट। कमला देवी की मौत पर क्षेत्रीय विधायक सुरेश गड़िया ने गहरा दुख जताया है। प्रेस नोट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय निवासियों ने सूचना दी कि महिला की मौत गुलदार हमले से हुई है। उन्होंने तत्काल जिलाधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी से दूरभाष पर वार्ता कर जांच के निर्देश दिए। पीड़ित परिवार को नियमानुसार मुआवजा देने को कहा।

सामान्य प्रश्न

महिला की मौत कैसे हुई?
ग्रामीणों का दावा है कि महिला की मौत गुलदार के हमले के कारण हुई है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bageshwar News Bageshwar Latest News Village

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।