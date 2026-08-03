Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bageshwar News: ड्रेस मेकर प्रशिक्षण का आगाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
Follow us on Google News
share

Bageshwar News: बागेश्वर में जन शिक्षण संस्थान और रेडक्रॉस सोसाइटी के संयुक्त प्रयास से असिस्टेंट ड्रेस मेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। मुख्य अतिथि इन्द्र सिंह फरस्वाण ने 'वोकल फॉर लोकल' पर जोर दिया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए कौशल विकास पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया।

Bageshwar News: ड्रेस मेकर प्रशिक्षण का आगाज

Bageshwar News: बागेश्वर। जन शिक्षण संस्थान, बागेश्वर एवं रेडक्रॉस सोसाइटी, बागेश्वर के संयुक्त तत्वावधान में रेडक्रॉस भवन में असिस्टेंट ड्रेस मेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष इन्द्र सिंह फरस्वाण ने दीप प्रज्वलित कर किया। जन शिक्षण संस्थान के निदेशक डॉ. जितेन्द्र तिवारी ने प्रशिक्षणार्थी महिलाओं से नियमित एवं समयबद्ध ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त करने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि फर्स्वाण ने कहा कि 'वोकल फॉर लोकल' की भावना को अपनाकर ही आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रत्येक हाथ को कौशल से जोड़ना आवश्यक है। कौशल विकास महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने का माध्यम है।

वक्ताओं ने महिलाओं से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि महिलाएं दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगी तो समाज और संस्थाओं का पूरा सहयोग उन्हें मिलेगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bageshwar News Bageshwar Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।