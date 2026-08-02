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Bageshwar News: गागरीगोल सीर में सड़क हादसे दो युवक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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Bageshwar News: बागेश्वर के गागरीगोल सीर क्षेत्र में एक सड़क हादसे में स्कूटी सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सेना के वाहन से टकराने के कारण हुआ। दोनों युवकों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है।

Bageshwar News: गागरीगोल सीर में सड़क हादसे दो युवक घायल

Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। गागरीगोल सीर क्षेत्र में रविवार दोपहर एक सड़क हादसे में स्कूटी सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा दोपहर करीब 3:15 बजे गगारीगोल सिलंगटीट के पास हुआ, जब स्कूटी यूके02-82943 अनियंत्रित होकर सेना के वाहन के पिछले टायर से टकरा गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल राहत कार्य करते हुए दोनों घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। हादसे में घायल युवकों की 24 वर्षीय संजय तथा 26 वर्षीय राहुल के दाहिने पैर में फ्रेक्चर होने के साथ हाथों में भी चोटें आई हैं।

डाक्टरों के अनुसार दोनों का इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना की जानकारी जुटाई। प्रारंभिक जांच में स्कूटी के अनियंत्रित होकर सेना के वाहन से टकराने की बात सामने आई है। थानाध्यक्ष केएस नेगी ने कहा कि हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

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