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Bageshwar News: फुलवाड़ी सड़क निर्माण को संघर्ष समिति ने तेज किया आंदोलन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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Bageshwar News: कपकोट में फुलवाड़ी, फुलाचौंरा, थलीधार और खाईंधार को सड़क से जोड़ने की मांग को लेकर सड़क संघर्ष समिति का धरना जारी है। स्थानीय विधायक पर प्रभावी पैरवी न करने का आरोप लगाया गया है। समिति ने विधायक से सड़क परियोजना की स्थिति की जानकारी देने की मांग की है और आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया।

फुलवाड़ी सड़क निर्माण को संघर्ष समिति ने तेज किया आंदोलन
फुलवाड़ी सड़क निर्माण को संघर्ष समिति ने तेज किया आंदोलन

Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, कपकोट। फुलवाड़ी, फुलाचौंरा, थलीधार और खाईंधार को सड़क सुविधा से जोड़ने की मांग को लेकर सड़क संघर्ष समिति का धरना जारी है। शुक्रवार को चीराबगड़ ग्राम पंचायत के उपप्रधान खुशाल सिंह दानू और मोहित सिंह धामी धरने पर बैठे। वक्ताओं ने कहा कि फुलवाड़ी सड़क की फाइल वर्ष 2024 से नोडल कार्यालय में लंबित है। उनका आरोप है कि क्षेत्रीय विधायक सुरेश गड़िया ने सड़क निर्माण के लिए प्रभावी पैरवी नहीं की, जिसके कारण आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि विधायक धरना समाप्त कराने के उद्देश्य से आंदोलन स्थल पहुंचे और आंदोलन खत्म करने का आग्रह किया, लेकिन समिति ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया।

समिति ने विधायक से धरनास्थल पर आकर सड़क परियोजना की वर्तमान स्थिति और प्रगति की जानकारी देने की मांग की। साथ ही सड़क निर्माण शुरू होने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय दोहराया। इस दौरान कपकोट के पूर्व विधायक ललित फर्स्वाण ने भी धरनास्थल पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया। बैठक में समिति के अध्यक्ष पूर्व कैप्टन रतन सिंह दानू, सचिव करम सिंह दानू, संरक्षक चरण सिंह बघरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेर सिंह दानू, गजेंद्र सिंह धामी, मदन सिंह धामी, प्रताप सिंह धामी, बहादुर सिंह बघरी, प्रताप सिंह और भवान सिंह ढोक्टी सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।

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