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Bageshwar News: नरगोली में जंगली सुअरों की निगरानी को लगाया एनाइडर यंत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, कांडा। ग्राम नरगोली में जंगली सुअरों के बढ़ते आतंक को देखते हुए वन विभाग ने निगरानी तेज कर दी है। एनाइडर यंत्र स्थापित करके लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने अकेले जंगल में न जाने और जंगली सुअरों के दिखाई देने पर वन विभाग को सूचना देने को कहा है।

Bageshwar News: नरगोली में जंगली सुअरों की निगरानी को लगाया एनाइडर यंत्र

Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, कांडा। तहसील कांडा के ग्राम नरगोली में जंगली सुअरों के बढ़ते आतंक और मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को देखते हुए वन विभाग ने निगरानी तेज कर दी है। बागेश्वर वन प्रभाग ने ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए क्षेत्र में एनाइडर यंत्र स्थापित किया है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी। अधिकारियों ने कहा कि लोग अकेले जंगल या संवेदनशील क्षेत्रों में न जाएं। जंगली सुअर दिखाई देने पर उसके पास जाने के बजाय तुरंत वन विभाग को सूचना दें। विभाग का कहना है कि मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।

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साथ ही स्थानीय लोगों के सहयोग से सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने विभाग की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि जंगली सुअरों से फसलों को भी लगातार नुकसान पहुंच रहा है।

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