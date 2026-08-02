Bageshwar News: महाविद्यालय का शासनादेश जारी नहीं होने पर गुस्सा
Bageshwar News: काफलीगैर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के शासनादेश न जारी होने पर क्षेत्रवासियों का आक्रोश बढ़ा है। ग्रामीणों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर 15 अगस्त तक आदेश नहीं आया, तो उग्र आंदोलन करेंगे। वक्ताओं ने कहा कि कॉलेज की कमी से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। काफलीगैर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना का शासनादेश अब तक जारी नहीं होने पर क्षेत्रवासियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रविवार को ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि 15 अगस्त तक शासनादेश जारी नहीं किया गया तो क्षेत्र में उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। रैली के बाद आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि काफलीगैर में लंबे समय से राजकीय महाविद्यालय की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक शासनादेश जारी नहीं किया गया। इसका सीधा असर क्षेत्र के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा पर पड़ रहा है।
महाविद्यालय नहीं होने से छात्रों को पढ़ाई के लिए बागेश्वर और अल्मोड़ा जाना पड़ता है। विशेषकर छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और कई परिवार दूरी के कारण बेटियों की पढ़ाई आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं।वक्ताओं ने सरकार से शीघ्र महाविद्यालय का शासनादेश जारी कर निर्माण प्रक्रिया शुरू करने की मांग की, ताकि क्षेत्र के विद्यार्थियों को अपने घर के निकट ही उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सके। प्रदर्शन में महेंद्र प्रसाद, ठाकुर सिंह रौतेला, बहादुर सिंह कार्की, सुंदर सिंह, जीवन सिंह रौतेला, राजेंद्र सिंह, बृजेंद्र सिंह, अनिता, लक्ष्मी देवी, प्रेम सिंह लटवाल, सुदर्शन सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
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