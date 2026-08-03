Bageshwar News: बिजली बिलों की गड़बड़ी पर डीएम ने लगाई फटकार
Bageshwar News: बागेश्वर में सोमवार को आयोजित जनता दरबार में 26 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें बिजली bil का मुद्दा प्रमुख रहा। जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे ने ऊर्जा निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी बिजली बिलों की जल्द जांच हो और अनावश्यक भुगतान न कराया जाए। कार्रवाई की समय सीमा तय की गई।
Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर, संवाददाता। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को आयोजित जनता दरबार में सड़क, आधारभूत ढांचा, बिजली, पेयजल, आपदा समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी 26 शिकायतें दर्ज हुईं। अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान बिजली बिलों में मिल रही विसंगतियों पर जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे ने नाराजगी जताते हुए ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता को कड़ी फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने एक माह के भीतर सभी बिजली बिलों की जांच कर त्रुटियों को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी उपभोक्ता से अनावश्यक या अतिरिक्त भुगतान नहीं कराया जाए। तय समय सीमा के बाद भी लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल और जनसुनवाई के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों का गंभीरता से समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने और आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ प्रभावी समाधान करने को कहा। जनसुनवाई के दौरान सीएम हेल्पलाइन और 'हैलो बागेश्वर' पर प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब करते हुए सीएम हेल्पलाइन पर शत-प्रतिशत कॉलिंग सुनिश्चित करने और शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी एन.एस. नबियाल, मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।