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Bageshwar News: 11 लोग जनता दरबार में शिकायत लेकर पहुंचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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Bageshwar News: बागेश्वर में सोमवार को 'सरकार जनता के द्वार' कार्यक्रम के तहत जनसुनवाई आयोजित की गई। पेयजल, विद्युत, सड़क और आपदा से संबंधित 11 शिकायतें मिलीं। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए एवं सीएम हेल्पलाइन की भी समीक्षा की। सभी शिकायतों का गंभीरता से निस्तारण सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई गई।

11 लोग जनता दरबार में शिकायत लेकर पहुंचे
11 लोग जनता दरबार में शिकायत लेकर पहुंचे

Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जनसुनवाई आयोजित की गई। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से पेयजल, विद्युत, सड़क और आपदा से संबंधित 11 शिकायतें एवं समस्याएं प्राप्त हुईं। मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों से शिकायतों की स्थिति की जानकारी लेते हुए अधिकांश प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कराया। शेष शिकायतें संबंधित विभागों को हस्तांतरित कर निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो और शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई की जानकारी दी जाए। सीडीओ ने अधिकारियों को शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

साथ ही, सीएम हेल्पलाइन और हेलो बागेश्वर पर प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की गई।

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