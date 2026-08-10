Bageshwar News: 11 लोग जनता दरबार में शिकायत लेकर पहुंचे
Bageshwar News: बागेश्वर में सोमवार को 'सरकार जनता के द्वार' कार्यक्रम के तहत जनसुनवाई आयोजित की गई। पेयजल, विद्युत, सड़क और आपदा से संबंधित 11 शिकायतें मिलीं। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए एवं सीएम हेल्पलाइन की भी समीक्षा की। सभी शिकायतों का गंभीरता से निस्तारण सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई गई।
Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जनसुनवाई आयोजित की गई। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से पेयजल, विद्युत, सड़क और आपदा से संबंधित 11 शिकायतें एवं समस्याएं प्राप्त हुईं। मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों से शिकायतों की स्थिति की जानकारी लेते हुए अधिकांश प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कराया। शेष शिकायतें संबंधित विभागों को हस्तांतरित कर निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो और शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई की जानकारी दी जाए। सीडीओ ने अधिकारियों को शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
साथ ही, सीएम हेल्पलाइन और हेलो बागेश्वर पर प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की गई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।