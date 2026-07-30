Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bageshwar News: धरातल पर रोड चाहिए, कागजों में नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
Follow us on Google News
share

Bageshwar News: नेताओं ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों की मांग को दिया समर्थन कपकोट, संवाददाता।धरातल पर रोड चाहिए, कागजों में नहींधरातल पर रोड चाहिए, कागजों मे

Bageshwar News: धरातल पर रोड चाहिए, कागजों में नहीं

Bageshwar News: देवेंद्र, कपकोट। फुलवारी-फुलचौंरा-खाईधार-थलीधार-सापुली-गूठन सड़क निर्माण की मांग को लेकर संघर्ष समिति का आंदोलन सातवें दिन भी जारी रहा। रविवार को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद बिष्ट, ग्रामीण उत्थान समिति के उमेश जोशी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दीपक गढ़िया, संघर्ष समिति अध्यक्ष कैप्टन रतन सिंह दानू, संरक्षक चरण सिंह बघरी, शेर सिंह दानू और गजेंद्र सिंह धामी ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों की मांग को समर्थन दिया। इस दौरान चंचल सिंह दानू और राजेंद्र सिंह दानू क्रमिक अनशन पर बैठे।

ये भी पढ़ें:Bageshwar News: सड़क निर्माण के लिए आंदोलन जारी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bageshwar News Bageshwar Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।