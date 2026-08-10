Bageshwar News: फुलवाड़ी खाईं धार सड़क के लिए 19वें दिन भी अनशन
Bageshwar News: फुलवाड़ी खाईं धार सड़क संघर्ष समिति का सांकेतिक क्रमिक अनशन 19वें दिन भी जारी रहा, आंदोलन स्थल पर सोमवा
Bageshwar News: कपकोट, संवाददाता। फुलवाड़ी खाईं धार सड़क संघर्ष समिति का सांकेतिक क्रमिक अनशन सोमवार को 19वें दिन भी जारी रहा। वरिष्ठ नागरिक 70 वर्षीय लोकपाल सिंह कर्म्याल और 62 वर्षीय नंदन सिंह कर्म्याल अनशन पर बैठे। यूकेडी नेता वरुण चंदोला और उनके समर्थकों ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर समिति को समर्थन दिया। प्रसिद्ध लोकगायक सुरेश राठौर ने गीत के माध्यम से शासन से सड़क निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने की मांग की। संघर्ष समिति ने कहा कि सड़क निर्माण शुरू होने तक आंदोलन जारी रहेगा। समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सड़क निर्माण में आ रही तकनीकी बाधाओं को दूर कर जल्द काम शुरू कराने की मांग की।
चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।आंदोलन को वरिष्ठ नागरिक न्यास के अध्यक्ष दलीप सिंह खेतवाल, दानपुर सेवा समिति के अध्यक्ष जीवन सिंह दानू, रेल संघर्ष समिति की अध्यक्ष नीमा दफौटी और कांडा कमस्यार विकास संघर्ष समिति के संरक्षक एडवोकेट गोविंद सिंह भंडारी ने भी समर्थन दिया। इस दौरान समिति अध्यक्ष पूर्व कैप्टन रतन सिंह दानू, सचिव करम सिंह दानू, संरक्षक चरण सिंह बघरी, उपाध्यक्ष शेर सिंह दानू समेत अन्य मौजूद रहे।
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