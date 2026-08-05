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Bageshwar News: सड़क निर्माण की मांग को लेकर 14वें दिन भी जारी रहा अनशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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Bageshwar News: फुलवाड़ी-खाईंधार सड़क निर्माण की मांग को लेकर संघर्ष समिति का अनशन 14वें दिन जारी है। हेमा देवी और इंदिरा देवी अनशन में शामिल हैं। ग्रामीणों ने 13 जुलाई से आंदोलन शुरू किया है, लेकिन सड़क निर्माण नहीं हुआ। इसके कारण उनकी जीवनशैली प्रभावित हो रही है। हालांकि, ग्रामीण अपनी मांग पर अडिग हैं।

सड़क निर्माण की मांग को लेकर 14वें दिन भी जारी रहा अनशन
सड़क निर्माण की मांग को लेकर 14वें दिन भी जारी रहा अनशन

Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, कपकोट। फुलवाड़ी-खाईंधार सड़क निर्माण की मांग को लेकर सड़क संघर्ष समिति का सांकेतिक क्रमिक अनशन बुधवार को 14वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन स्थल पर हेमा देवी और इंदिरा देवी अनशन पर बैठीं। आंदोलनकारियों ने कहा कि सड़क निर्माण शुरू होने तक आंदोलन जारी रहेगा। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण 13 जुलाई से चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ। उनका कहना है कि आंदोलन में लगातार भागीदारी के कारण घर और पशुओं की देखभाल प्रभावित हो रही है। इससे गुलदार द्वारा पालतू पशुओं पर हमले और जंगली जानवरों से खेतों, बागानों व किचन गार्डन को नुकसान बढ़ गया है।

इसके बावजूद ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग पर अडिग हैं। इस दौरान पूर्व कैप्टन रतन सिंह दानू सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।

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