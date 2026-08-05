Bageshwar News: पेड़ गिरने से बिजली गुल, सात बीएसएनएल टावर बंद

Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, कांडा। जेठाई क्षेत्र में विद्युत लाइन पर पेड़ गिरने से बुधवार सुबह 7:20 बजे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। इससे जेठाई स्थित बीएसएनएल मोबाइल टावर बंद हो गया और उससे जुड़े कमस्यार क्षेत्र के छह अन्य टावरों की सेवाएं भी ठप पड़ गईं। संचार व्यवस्था प्रभावित होने से क्षेत्र में चल रहे एसआईआर अभियान के ऑनलाइन कार्य भी बाधित हो गए हैं। प्रभावित टावरों में सानीउडयार, धारी, माणा (शौकियाथल), कपूरी (खाड़ी), चंतोला और ठांगा शामिल हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कमस्यार क्षेत्र में बीएसएनएल ही एकमात्र मोबाइल नेटवर्क है। ऐसे में टावर बंद होने पर पूरा क्षेत्र संचारविहीन हो जाता है, जिससे ऑनलाइन सत्यापन, दस्तावेज अपलोड और अन्य डिजिटल कार्य प्रभावित हो रहे हैं।