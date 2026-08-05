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Bageshwar News: पेड़ गिरने से बिजली गुल, सात बीएसएनएल टावर बंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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Bageshwar News: बुधवार सुबह 7:20 बजे जेठाई क्षेत्र में पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित हुई, जिससे बीएसएनएल के कई मोबाइल टावर बंद हो गए। क्षेत्र में संचार व्यवस्था प्रभावित होने से महत्वपूर्ण ऑनलाइन कार्य रुके। ग्रामीणों ने मांग की है कि बीएसएनएल टावरों के लिए स्थायी वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था स्थापित करे।

Bageshwar News: पेड़ गिरने से बिजली गुल, सात बीएसएनएल टावर बंद

Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, कांडा। जेठाई क्षेत्र में विद्युत लाइन पर पेड़ गिरने से बुधवार सुबह 7:20 बजे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। इससे जेठाई स्थित बीएसएनएल मोबाइल टावर बंद हो गया और उससे जुड़े कमस्यार क्षेत्र के छह अन्य टावरों की सेवाएं भी ठप पड़ गईं। संचार व्यवस्था प्रभावित होने से क्षेत्र में चल रहे एसआईआर अभियान के ऑनलाइन कार्य भी बाधित हो गए हैं। प्रभावित टावरों में सानीउडयार, धारी, माणा (शौकियाथल), कपूरी (खाड़ी), चंतोला और ठांगा शामिल हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कमस्यार क्षेत्र में बीएसएनएल ही एकमात्र मोबाइल नेटवर्क है। ऐसे में टावर बंद होने पर पूरा क्षेत्र संचारविहीन हो जाता है, जिससे ऑनलाइन सत्यापन, दस्तावेज अपलोड और अन्य डिजिटल कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

ग्रामीणों ने बीएसएनएल से प्रत्येक टावर पर सोलर प्लांट या स्थायी वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था करने की मांग की है। उनका कहना है कि सप्ताह में तीन-चार दिन टावर बंद रहने की समस्या आम हो गई है।बीएसएनएल के जेटीओ गौरव तड़ागी ने बताया कि जेठाई टावर की बिजली आपूर्ति बाधित होने से उससे जुड़े सभी छह टावर बंद हो गए हैं। बिजली बहाल होते ही सेवाएं स्वतः शुरू हो जाएंगी। वहीं विद्युत विभाग के अनुसार लाइन की खराबी दूर करने के लिए टीम मौके पर भेज दी गई है और मरम्मत कार्य पूरा होते ही आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।

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