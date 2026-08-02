Bageshwar News: पुलिस ने की पांच नाली भूमि में उगी भांग की खेती नष्ट
Bageshwar News: देवेंद्र पांडे की रिपोर्ट के अनुसार, बागेश्वर में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा के नेतृत्व में नशामुक्ति अभियान के तहत एसओजी और एएनटीएफ की टीम ने कपकोट क्षेत्र में भांग की फसल नष्ट की। पुलिस ने ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया और बिना अनुमति के भांग की खेती पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।
Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा के निर्देशन में चलाए जा रहे नशामुक्ति अभियान के तहत एसओजी और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने कपकोट क्षेत्र के ग्राम कर्मी सरन में करीब पांच नाली में उगी भांग की फसल नष्ट कर दी। अभियान के दौरान पुलिस टीम ने ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करते हुए नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की। साथ ही बिना वैध अनुमति के भांग की खेती करना कानूनन अपराध है और ऐसा पाए जाने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, इसकी भी जानकारी दी गई।
पुलिस ने लोगों से नशे के खिलाफ अभियान में सक्रिय सहयोग करने और अवैध मादक पदार्थों की खेती या तस्करी की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।