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Bageshwar News: महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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Bageshwar News: बागेश्वर में महिला के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने जगदीश गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने गिरफ्तारी न होने पर आत्मदाह की धमकी दी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को कई जिलों में तलाशी के बाद गिरफ्तार किया। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर कार्रवाई जारी रहेगी।

Bageshwar News: महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोपी गिरफ्तार

Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। सोशल मीडिया पर महिला के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर उसकी छवि धूमिल करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने वीडियो में महिला का नाम कपकोट विधायक से भी जोड़ा था। पीड़िता ने गिरफ्तारी नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी थी। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा ने बुधवार को बताया कि 30 जुलाई को पीड़िता और दो अगस्त को धर्मेंद्र दानू की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट में दो मुकदमे दर्ज किए गए थे। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित टीम ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर कई जिलों में तलाश की।

अंततः चार अगस्त की शाम उसे बैजनाथ थाना क्षेत्र के पिंगलों बैंड स्थित यात्री विश्राम गृह के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान माननीखेत निवासी 34 वर्षीय जगदीश गोस्वामी उर्फ जग्गा गोस्वामी के रूप में हुई है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। एसपी ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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