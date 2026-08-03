Bageshwar News: हुड़दंग कर उत्पात मचाने वाले पांच गिरफ्तार
Bageshwar News: बागेश्वर में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने मंडलसेरा के पास शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। ये सभी व्यक्ति आपस में विवाद कर रहे थे। गिरफ्तार हुए व्यक्तियों में जीवन सिंह, साहिल कुमार, विनोद कुमार, राहुल कुमार और ललित आर्या शामिल हैं।
Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। ऑपरेशन प्रहार के तहत कोतवाली बागेश्वर सूचना मिली की कुछ व्यक्ति मंडलसेरा के पास आपस में विवाद एवं हंगामा कर क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा स्थिति को नियंत्रित करते हुए शांति भंग की आशंका को देखते हुए पांच व्यक्तियों को धारा 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में जीवन सिंह पुत्र खीम सिंह निवासी पीपल चौक मंडलसेरा, साहिल कुमार पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासी भुल्यूड़ा मंडलसेरा, विनोद कुमार पुत्र डूंगर राम निवासी मंडलसेरा, राहुल कुमार पुत्र गिरीश राम निवासी जिमखोला मंडलसेरा तथा ललित आर्या पुत्र मनोहर राम निवासी जिमखोला शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।