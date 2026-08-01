Bageshwar News: पेंशनर्स ने लंबित मांगों के समाधान को उठाई आवाज
Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, गरुड़। गरुड़ की पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने शासनादेश जारी करने, पेंशन कम्यूटेशन अवधि घटाने, अतिरिक्त पेंशन देने, तथा पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। बैठक में कई सदस्य उपस्थित रहे।
Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, गरुड़। गर्वर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की गरुड़ शाखा की बैठक में पेंशनरों की लंबित मांगों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में शासनादेश जारी करने, पेंशन कम्यूटेशन की अवधि 15 वर्ष से घटाकर 11 वर्ष करने तथा बैठक संचालन के लिए शाखाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग उठाई। बैठक में प्रदेश संगठन से प्रति सदस्य मिलने वाले 500 रुपये में से 250 रुपये प्रदेश शाखा और 250 रुपये स्थानीय शाखाओं के पास रखने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही 65, 75 और 80 वर्ष की आयु पर क्रमशः पांच, दस और 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन देने की मांग की गई।
वक्ताओं ने कहा कि 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों, जिनकी वेतन वृद्धि क्रमशः एक जुलाई/एक जनवरी (या नियमानुसार देय तिथि) को होती है, उन्हें एक वेतन वृद्धि का लाभ देकर उसी आधार पर पेंशन निर्धारित की जाए। साथ ही पुरानी पेंशन योजना लागू करने और पात्र पेंशनरों के गोल्डन कार्ड शीघ्र बनाने की मांग भी की गई। बैठक की अध्यक्षता शाखाध्यक्ष उमेद सिंह रावत ने तथा संचालन सुरेंद्र वर्मा ने किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह गड़िया, जिला मंत्री धान सिंह कनवाल, भुवन जोशी, नवल किशोर जोशी, नंदन सिंह अल्मिया, हरीश चंद्र उप्रेती, देवकी जोशी, रेखा जोशी, नारायण सिंह मेहरा, नारायण सिंह नयाल, हरीश सिंह भंडारी समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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