Bageshwar News: संशोधित: निर्मल साह अध्यक्ष, सुनील बने महामंत्री
Bageshwar News: क्षेत्र पंचायत संगठन की बैठक में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं, विकास कार्यों और पंचायत प्रतिनिधियों की लंबित मांगों पर विस्तार से मंथन किया गया
Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। क्षेत्र पंचायत संगठन की बैठक में क्षेत्र की समस्याओं, विकास कार्यों और पंचायत प्रतिनिधियों की लंबित मांगों पर चर्चा की गई। इस दौरान संगठन की नई कार्यकारिणी का निर्विरोध गठन किया गया। बैठक व चुनाव की अध्यक्षता ज्येष्ठ प्रमुख मनीष कुमार ने की। निर्मल साह को ब्लॉक अध्यक्ष, मनीष कुमार को सचिव, सुनील जोशी को महामंत्री और बहादुर बिष्ट को कोषाध्यक्ष चुना गया। भगवान भंडारी व दीपा देवी को संरक्षक, कविता बोरा व हरीश चौबे को उपाध्यक्ष, फते सिंह करायत को संयोजक, गोपाल दत्त भट्ट को प्रवक्ता, ज्योति परिहार को सह कोषाध्यक्ष, भारती रावत को महासचिव, कुशाल धनिक को विधिक सलाहकार और काजल आर्या को मीडिया प्रभारी बनाया गया।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष निर्मल साह ने कहा कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों की प्रमुख मांग मानदेय है। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों के हितों से जुड़े मुद्दों को सामूहिक रूप से उठाने और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया गया।
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