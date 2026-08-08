Bageshwar News: हरि राम शास्त्री बने आर्य समाज नगर इकाई के प्रधान
Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। आर्यसमाज नगर इकाई की बैठक में नई कार्यकारिणी बनाई गई। चुनाव महर्षि दयानंद सभगार में हुए, जिसमें हरि राम शास्त्री प्रधान और राजेंद्र भंडारी उप प्रधान चुने गए। गोविंद सिंह भंडारी ने सभी को बधाई दी और समाज सुधार के कार्य में जुटने की अपील की।
Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। आर्यसमाज नगर इकाई की यहां आयोजित बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। महर्षि दयानंद सभगार नीलेश्वर में वृक्ष पुरुष किशन सिंह मलड़ा की देखरेख में शनिवार को चुनाव हुए। संगठन के लिए हरि राम शास्त्री प्रधान, राजेंद्र भंडारी उप प्रधान, सुंदर लाल आर्य मत्री, अशोक पर्वतीय उप मंत्री, तेज राम आर्या कोषाध्यक्ष, राजेंद्र सिंह पूना संगठन मंत्री, केके पांडे प्रचार मंत्री, रमेश राम कार्यालय प्रभारी बनाया गया। इसके अलावा रणजीत सिंह बोरा, दलीप खेतवाल, इंद्र सिंह परिहार, बालादत्त तिवारी व भवानी राम आगरी को संरक्षक बनाया गया। रमेश पर्वतीय ने सभी पदाधिकारियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई।
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के उप मंत्री गोविंद सिंह भंडारी ने सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। समाज सुधार कार्य में जुटने की अपील की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।