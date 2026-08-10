Bageshwar News: मनोज जोशी बने नगर पूजा कमेटी के अध्यक्ष
Bageshwar News: बागेश्वर में 2026 में होने वाले देवी पूजा महोत्सव की तैयारियों को लेकर नगर पूजा कमेटी की बैठक हुई। पूर्व कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। मनोज जोशी अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि अन्य पदों पर भी विभिन्न सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। महोत्सव की तैयारियों पर चर्चा की गई।
Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। वर्ष 2026 में होने वाले देवी पूजा महोत्सव की तैयारियों को लेकर नगर पूजा कमेटी की बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से पूर्व कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। नई कार्यकारिणी में मनोज जोशी को अध्यक्ष बनाया गया। पंकज मेहता, पवन मेहता, कमल गड़िया और भूपेश उपाध्याय को उपाध्यक्ष, संजय जोशी को सचिव तथा शिवम पंत और राज मेहता को सह सचिव की जिम्मेदारी दी गई। पूरन लटवाल को कोषाध्यक्ष, जबकि दीपक जोशी और राजेंद्र परिहार को व्यवस्थापक बनाया गया। दीपक रौतेला और किशोर कुमार सह व्यवस्थापक होंगे।राजेंद्र उपाध्याय, पुष्कर साह, सूरज जोशी, प्रमोद मेहता, रमेश कार्की और राजू वर्मा को संरक्षक बनाया गया।
जीवन तिवाड़ी और रमेश गड़िया को मंच व्यवस्थापक तथा जगदीश उपाध्याय को मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में महोत्सव की तैयारियों और विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। सदस्यों से आपसी समन्वय के साथ कार्य कर महोत्सव को भव्य और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने का आह्वान किया गया। इस दौरान हेम कांडपाल, किशोर कुमार, राज मेहता, शिवम पंत, मुकेश जोशी समेत कमेटी के सदस्य मौजूद रहे।
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