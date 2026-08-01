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Bageshwar News: सीर में एक और भैंस की मौत, संख्या सात पहुंची

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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Bageshwar News: तहसील के सीर गांव में एक और भैंस की मौत हो गई है। अब क्षेत्र में मरने वाले भैंसों की संख्या सात व गायों की संख्या तीन पहुंच गई है

Bageshwar News: सीर में एक और भैंस की मौत, संख्या सात पहुंची

Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, गरुड़। तहसील के सीर गांव में शनिवार को एक और भैंस की मौत हो गई। इसके साथ ही सीर, सिमार और जैसर गांवों में मरने वाली भैंसों की संख्या सात तथा गायों की संख्या तीन हो गई है। लगातार हो रही पशुओं की मौत से पशुपालकों में दहशत का माहौल है। सीर गांव निवासी दीपक सिंह की बीमार भैंस ने शनिवार को दम तोड़ दिया। पहले पशुपालन विभाग ने बीमारी को रैबीज माना, बाद में सर्रा रोग के तहत उपचार किया। हालांकि लगातार बढ़ रही मौतों को देखते हुए विभाग अब किसी अन्य बीमारी की आशंका भी जता रहा है।

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पशुपालकों ने प्रशासन और पशुपालन विभाग से पशुधन को बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। इधर, शनिवार को भी विभागीय टीम ने सीर, सिमार और जैसर गांवों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और कई पशुओं का टीकाकरण किया। वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी डॉ. शिव कुमार ने बताया कि विभाग पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है।

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