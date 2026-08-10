Bageshwar News: प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव से प्रसूता की मौत

Bageshwar News: बागेश्वर के सेलाबगड़ गांव में प्रसूता भावना देवी की प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव के चलते मौत हो गई। महिला ने सीएचसी बैजनाथ में स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हुई। परिजनों ने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही का आरोप लगाया।

प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव से प्रसूता की मौत

Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। गरुड़ तहसील के सेलाबगड़ गांव निवासी प्रसूता की प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव के चलते मौत हो गई। महिला ने सीएचसी बैजनाथ में स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था। हालत बिगड़ने पर चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर किया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने सीएचसी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जिला अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार रविवार शाम सेलाबगड़ निवासी भावना देवी पत्नी मुकेश रावत को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन सीएचसी बैजनाथ लाए। रात करीब सात बजे उसने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के करीब एक घंटे बाद महिला को अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा और उसकी हालत बिगड़ गई। गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। उपचार के दौरान रात में महिला की मौत हो गई。

घटना के बाद परिवार का आक्रोश घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्राम प्रधान स्याली स्टेट चंदन सिंह फर्स्वाण ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाते हुए उचित उपचार और संसाधनों की कमी का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। एचसी की चिकित्सा अधिकारी डॉ. सपना प्रजापति ने बताया कि प्रसव के करीब एक घंटे बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी थी। रेफर किए जाने के समय उसकी स्थिति स्थिर थी और वह बातचीत कर रही थी। वहीं जिला अस्पताल की डॉ. गायत्री पांगती ने बताया कि महिला की हालत गंभीर थी। उसे बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई।

महिला की हाई रिस्क डिलीवरी सीएचसी बैजनाथ प्रबंधन के अनुसार महिला की डिलीवरी हाई रिस्क थी और यह उसका छठा बच्चा था। सीएचसी में ब्लड बैंक की सुविधा नहीं होने के कारण रक्तस्राव रोकने के लिए आवश्यक दवाएं दी गईं और रक्त चढ़ाने के लिए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया।

रविवार की देर शाम सीएचसी बैजनाथ से एक प्रसव पीड़िता रेफर होकर आई थी। उसका इलाज शुरू किया गया। उसकी हालत गंभीर थी। अत्यधिक रक्तस्राव के चलते महिला की मौत हुई है।

- कल्पना पांडेय, प्रभारी सीएमएस जिला अस्पताल बागेश्वर।