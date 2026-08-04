Bageshwar News: हरसीला-पुड़कूनी सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल

Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, कपकोट। हरसीला-पुड़कूनी मोटर मार्ग के डामरीकरण कार्य की गुणवत्ता को लेकर क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों ने लोक निर्माण विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सड़क का डामरीकरण तो कर दिया गया, लेकिन नालियां, क्रॉस ड्रेनेज और कई हिस्से अब भी बदहाल हैं। निर्माण के कुछ ही समय बाद कई स्थानों पर सड़क उखड़ने लगी है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि धीरज गढ़िया ने बताया कि लगातार शिकायतें मिलने पर उन्होंने मौके का निरीक्षण किया। उनका आरोप है कि निर्माण कार्य गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि डामरीकरण से पहले धंसे हिस्से पर मजबूत सुरक्षा दीवार बनाने की सलाह दी गई थी, लेकिन विभाग ने इसे नजरअंदाज कर दिया।