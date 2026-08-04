Bageshwar News: हरसीला-पुड़कूनी सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल
Bageshwar News: कपकोट क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों ने हरसीला-पुड़कूनी मोटर मार्ग के डामरीकरण में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नालियां और क्रॉस ड्रेनेज अब भी खराब हैं। सड़क के निर्माण के कुछ ही समय बाद कई जगह उखड़ने लगी है। उन्होंने कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, कपकोट। हरसीला-पुड़कूनी मोटर मार्ग के डामरीकरण कार्य की गुणवत्ता को लेकर क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों ने लोक निर्माण विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सड़क का डामरीकरण तो कर दिया गया, लेकिन नालियां, क्रॉस ड्रेनेज और कई हिस्से अब भी बदहाल हैं। निर्माण के कुछ ही समय बाद कई स्थानों पर सड़क उखड़ने लगी है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि धीरज गढ़िया ने बताया कि लगातार शिकायतें मिलने पर उन्होंने मौके का निरीक्षण किया। उनका आरोप है कि निर्माण कार्य गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि डामरीकरण से पहले धंसे हिस्से पर मजबूत सुरक्षा दीवार बनाने की सलाह दी गई थी, लेकिन विभाग ने इसे नजरअंदाज कर दिया।
परिणामस्वरूप वही हिस्सा अब क्षतिग्रस्त होने लगा है। धीरज गढ़िया और क्षेत्र पंचायत सदस्य भगवती गढ़िया ने निर्माण में अनियमितता की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर सड़क, नालियों और अन्य क्षतिग्रस्त हिस्सों की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत नहीं कराई गई तो क्षेत्रवासियों के साथ कपकोट स्थित लोक निर्माण विभाग कार्यालय में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।